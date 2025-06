UEFA na Euru do 21 let zkouší nové pravidlo, brankáři nemohou držet míč déle než osm vteřin

Evropská fotbalová unie UEFA před zahájením mistrovství Evropy do 21 let potvrdila, že na šampionátu bude platit jedno nové pravidlo, co se týče hry brankáře s míčem – pokud bude míč držet déle než osm sekund, jeho tým čeká trest.

