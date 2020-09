Řekli jsme klukům, ať se jdou ukázat, burcoval trenér Holoubek mladíky. Hráči překvapili i ostatní

Většina z nich oblékla reprezentační dres poprvé a dost možná i naposledy. I když se hrálo bez diváků tak ligoví fotbalisté, kteří nastoupili v pondělí v Lize národů za Česko proti Skotsku, dostali jedinečnou možnost se ukázat. I přes prohru 1:2 narychlo složený tým nezklamal a někteří hráči si možná řekli o lepší angažmá nebo další pozvánku do reprezentace. Praha 16:31 8. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté se radují z gólu proti Skotsku | Zdroj: Profimedia

Sice prohráli se Skotskem 1:2, ale i tak by to pro ně mohl být odrazový můstek k lepšímu angažmá nebo další pozvánce do fotbalové reprezentace. Hráči, kteří museli zaskočit za tradiční členy národního týmu, výkonem nezklamali.

„Byla na tom položená naše motivace trenérů. My jsme klukům říkali, pojďte ukázat, že sem patříte a třeba vás trenér nominuje,“ prohlásil David Holoubek, který proti Skotsku zaskočil za Jaroslava Šilhavého jako trenér fotbalové reprezentace.

„Můžeme do budoucna počítat i s hráčem, který se tu objevil. Třeba mohli trenérovi zamotat hlavu a je to pro ně motivace i do klubové kariéry, kde se musí ukázat. Musí ale pracovat mimo trénink a taky na sobě.“

Celkem 12 hráčů včera zažilo premiéru v seniorské reprezentaci, většina z nich dokonce neměla zkušenosti ani z juniorských výběrů.

„Těžko řeknu nějaké jméno, protože jsme se chystali na jiný tým. Ale hlavně útok byl nebezpečný. V mezinárodním fotbale není obvyklá taková přímočarost a tolik centrů do pokutového území. Víc jsme se ale museli soustředit na to jak hráli jako tým než na jednotlivé individuální výkony," řekl skotský brankář David Marshall.

Pochvala zadních řad

Bývalého trenéra Plzně nebo třeba polské Vratislavy Stanislava Levého zaujali tři hráči.

„V současný době se hodně sází na to, aby gólman uměl hrát nohama. Mandousovi je už sice 27 let, ale má před sebou perspektivu a určitě na lepší kluby, než je Olomouc.“

Kromě brankáře Aleše Mandouse a střelce jediného českého gólu Jakuba Peška ještě Levý ocenil i výkon Tomáše Holeše.

„Na pravém beku podal velmi kvalitní výkon, je to typ ofenzivního obránce. Ve Slavii to má ale ohromnou konkurenci v podobě Vladimíra Coufala.“

Všichni hráči, kteří nastoupili v Lize národů proti Skotsku, to ale s dalšími zápasy v reprezentaci budou mít složité. Zatím jim totiž chybí pravidelná konfrontace se silnými soupeři a z toho plynoucí zkušenosti.

Naopak všichni fotbalisté z obvyklého kádru národního týmu hrají v zahraničí nebo třech nejlepších týmech české ligy, které hrají každoročně evropské poháry.