Do Izraele mohou z Kypru další čeští fotbalisté, k dispozici jich bude 18

⚠️Pracujeme na přesunu hráčů z Larnaky do Izraele, i ostatních osob z Kypru zase zpět do Prahy. Dnes povolaní hráči z domácí ligy zůstávají zatím v ČR a připravují se pod vedením trenéra Holoubka jako případná náhrada do Skotska, pokud by tam nemohl původní tým @Česká fotbalová reprezentace.