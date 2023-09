Diváci po nás házeli šroubky a matky ze sedaček, vzpomíná Nešpor na angažmá v Albánii

Čeští fotbaloví reprezentanti se nyní v přípravě seznamují s těmi albánskými. Analyzují si jejich silné i slabé stránky, protože právě proti nim nastoupí ve čtvrtek večer v utkání kvalifikace mistrovství Evropy. Nikdo z českého kádru ale nezažil na vlastní kůži, jaké to je hrát za albánský klub. Tuhle zkušenost má jen pár Čechů a jedním z nich je fotbalový útočník Martin Nešpor. Praha 11:06 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Martin Nešpor má zkušenosti s působením v albánském klubu Skënderbeu Korce | Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Když se český útočník v létě 2017 při příchodu na hostování z polského Lubinu představoval fanouškům, mluvil o tom, jak je důležitý hlavně týmový úspěch.

Ten se dostavil, když klub Skënderbeu Korce získal albánský titul a hrál základní skupinu Evropské ligy, ale Martin Nešpor odehrál v součtu svých pouhých čtyř utkání ani ne poločas a peníze za půlroční angažmá viděl až s velkým odstupem.

„Byla to výborná škola života. Když se na to podívám teď, tak se pořád sám sebe ptám, proč jsem tu nabídku přijal,“ říká Martin Nešpor.

Třiatřicetiletý útočník nyní hraje pouze divizi za Benešov a na albánské dobrodružství vzpomíná s úsměvem. Na stadionech soupeřů zažíval mnohdy hodně bouřlivou atmosféru.

„Odmontovávali sedačky a šroubky a matky z nich házeli po hráčích, když se rozcvičovali. Naštěstí mě to nikdy nezasáhlo, raději jsem si šel sednout na lavičku. Majitel klubu žil s týmem, chodil do šatny, jezdil i na venkovní zápasy, ale na jeden venkovní zápas nepřijel, protože se prý s majitelem klubu soupeře nepohodl a on po něm začal střílet,“ vzpomíná Nešpor.

Po zkušenostech z Bohemians, Mladé Boleslavi, Sparty i polských klubů zaskočil Nešpora také stadion v Korce. „Je to starší stadion, kde sice máte šatnu, sprchu, ale záchod bez prkýnka a toaletního papíru. Posilovnu a regeneraci tam člověk vůbec nehledá. Byl tam jeden doktor, jeden masér. Benešov je z pohledu profesionality a zázemí na vyšší úrovni,“ vzpomíná na fotbal v zemi příštího soupeře české reprezentace bývalý hráč Skënderbeu Korce.

