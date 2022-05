V české nominaci na Ligu národů chybí zraněné opory Schick s Barákem. Ve výběru je nováček Vlkanova

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý povolal na čtyři červnové zápasy Ligy národů jako jediného nováčka královéhradeckého záložníka Adama Vlkanovu. Ve výběru schází řada zraněných hráčů jako útočník Patrik Schick či středopolař Antonín Barák, ze zdravotních důvodů vypadlo i několik slávistů včetně Tomáše Holeše. Po roce a půl se do týmu vrací ofenzivní záložník Václav Černý a zpět v mužstvu je i uzdravený Vladimír Coufal. Praha 12:28 25. 5. 2022 (Aktualizováno: 13:22 25. 5. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý udílí pokyny fotbalistům | Zdroj: Profimedia

Český tým si ve třetím ročníku Ligy národů poprvé zahraje elitní skupinu A a v červnu se představí nezvykle ve čtyřech zápasech. Nejprve 2. června přivítá Švýcarsko a o tři dny později rovněž v pražském Edenu bude hostit Španělsko. Za další čtyři dny nastoupí v Portugalsku a 12. června se představí v odvetě ve Španělsku.

Vlkanova patřil v uplynulé ligové sezoně k hlavním oporám nováčka Hradce Králové, jemuž pomohl k nečekanému šestému místu v tabulce. Sedmadvacetiletý tvořivý záložník zaznamenal v ročníku nejvyšší soutěže osm branek a stejný počet asistencí.

„Adam má za sebou vydařenou sezonu, za kterou si premiérovou pozvánku do národního týmu zaslouží. Má velký podíl na konečném ligovém umístění Hradce Králové, byl jeho ústřední postavou. Věřím, že nám ukáže, proč jsme mu dali důvěru,“ řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Vedle nejlepšího střelce Schicka a tvořivého záložníka Baráka bude Šilhavý ze zdravotních důvodů postrádat i řadu dalších hráčů. Již delší dobu zraněni jsou obránci Jan Bořil, Ondřej Čelůstka a Tomáš Kalas a záložník Lukáš Masopust, vypadl také útočník Matěj Vydra.

Kouč Jaroslav Šilhavý nominoval na červnové zápasy Ligy národů tyto hráče. Nováčkem v kádru národního týmu je záložník Adam Vlkanova ✅ pic.twitter.com/lHsrG4SaGz — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 25, 2022

Ze Slavie se ze zdravotních důvodů omluvili zadák David Hovorka a záložníci Petr Ševčík, Lukáš Provod a Holeš, který byl vyhlášen nejlepším hráčem prvoligové sezony.

„Vyžádali jsme si jednotlivé lékařské zprávy, Tomáš Holeš měl nějaké zvýšené hodnoty v krvi,“ uvedl technický vedoucí mužstva Tomáš Pešír, který zároveň plní roli reprezentačního manažera po konci Libora Sionka.

„V nominaci chybí přibližně 10 hráčů, kteří mají zdravotní problémy. Snažili jsme se tak vybrat ten nejsilnější možný tým, který byl v danou chvíli k dispozici,“ prohlásil Šilhavý.

Návrat Černého

Do nominace na Ligu národů zařadil 20 hráčů do pole a tři brankáře. Nechybí opory z anglického West Hamu kapitán Tomáš Souček a bek Coufal, který v březnu při neúspěšném boji v play off o mistrovství světa scházel kvůli zranění.

Poprvé po vážném zranění a operaci je v nominaci čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál Černý z Twente Enschede. „Zvažovali jsme to, na tom postu byli i další hráči. Rozhodli jsme se pro něj. Je to typ fotbalisty, který umí jeden na jednoho, je sebevědomý, umí dát gól,“ poznamenal Šilhavý.

Po roce se vrací do reprezentace brankář Jiří Pavlenka, který za národní celek naposledy chytal v přípravě před loňským evropským šampionátem. Téměř po dvou letech si vysloužil pozvánku záložník Lukáš Kalvach, jenž pomohl Plzni k nečekanému zisku ligového titulu.

Mužstvo by v průběhu srazu mohl doplnit některý z hráčů reprezentační jednadvacítky. „Lvíčata“ 3. června čeká klíčové utkání evropské kvalifikace s Anglií a poté až za 10 dní zápas s Andorrou.