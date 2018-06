Musíme se naučit takhle bojovat v jakémkoliv zápase, říká obránce Kalas po vítězství nad Nigérií

Poslední poločas sezony - možná symbolicky - českým fotbalistům propršel, o výhru, která může mít psychologicky svoji cenu, ale Češi nepřišli.

„I když se to hraje na výsledky, tak když je to přípravný zápas, tak je taky důležité, jak se mužstvo prezentuje a jestli ukáže charakter. To si myslím, že tam bylo bez ohledu na to, jaký byl výsledek,“ řekl spokojený reprezentační trenér Karel Jarolím.

Jarolím byl rád, že se tým nepoložil po předešlém nepovedeném utkání s Austrálií a vlastně i po celém minulém kvalifikačním cyklu, který neskončil z mnoha pohledů dobře. Hráči celý zápas s Nigérií bojovali a i to je věc, na které se dá v současnosti v národním týmu stavět.

„Očekával jsem, že když jde do tuhého, že každý bude bojovat ještě víc. Musíme se naučit takhle bojovat v jakémkoliv zápase, nejen když nám teče do bot, když jsme pod tlakem a když se něco nepodaří, abychom to potom napravili,“ popsal výstižně stoper Tomáš Kalas vlastně celé právě skončené reprezentační období.

To nové a, jak všichni v národním týmu doufají, lepší začne na podzim zápasy Ligy národů.