Fotbalisté chtějí proti Nigérii napravit debakl s Austrálií. ‚Musí hrát s většími emocemi,‘ řekl Jarolím

On sám si už za roky trénování zvykl, že je potřeba mít neustále úspěchy. A když vedete národní tým, platí taková věc dvojnásobně. Fotbaloví reprezentanti se teď sešli po sezóně, aby pilovali souhru, aby další období bylo výrazně lepší. Hned na úvod rakouského kempu ale vysoko prohráli s Austrálií. Nikdo ale nechtěl podobný výsledek dopustit.

„Všichni tady k tomu k tomu přistupujeme maximálně zodpovědně a na zápasy se připravujeme tak, jako kdyby o něco šlo. Není to tak, že by se na to někdo vykašlal, že by si to přijel jen užít a pokecat si," říká gólman Tomáš Vaclík.

Zrovna mezi brankáři současný český tým problém nemá, o pozici jedničky soupeří hned tři - kromě Vaclíka ještě Tomáš Koubek a Jiří Pavlenka. Na některých dalších postech je to ale horší. Útočník Patrik Schick, který hraje v týmu letošního semifinalisty Ligy mistrů - AS Řím, ale věří v sílu kádru.

„Kluci jsou šikovní. Musíme prostě zapracovat na týmové souhře, protože za mě kvalita v tomhle týmu je,“ říká Schick.

Dokázat to bude chtít národní fotbalový tým odpoledne proti účastníkovi mistrovství světa - Nigérii. A trenér Karel Jarolím doufá, že se další nepovedený zápas opakovat nebude.

„Musí hrát s většími emocemi, to je to nejzásadnější, co tam postrádám. Když jdu na hřiště, tak chci vyhrát, a to by mělo být vidět na chování jednotlivých hráčů,“ říká Jarolím.

Poslední utkání této sezóny začne pro českou reprezentaci ve Schwechatu ve středu v 15.00.

