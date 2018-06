Z olomouckého béčka až do reprezentace. ‚Šlo to hrozně rychle,‘ nestačí se divit Jemelka

Fotbalista Václav Jemelka toho za necelý rok zažil víc než dost. Z nižších soutěží se posunul do ligy, a teď je i na reprezentačním soustředění v Rakousku. Zatím s týmem jen trénuje, o podobné věci ale možná ani nesnil. Laa an der Thaya 17:28 3. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Jemelka, obránce fotbalové reprezentace | Foto: David Šváb | Zdroj: ČTK

Václav Jemelka zažil průlomový fotbalový rok. Ještě v minulé sezóně hrál hlavně za olomoucký B-tým, po návratu Sigmy do ligy se ale dostal do základní sestavy prvního mužstva a jak se dařilo týmu, dařilo se i mladému stoperovi.

„Všechno se to stalo hodně rychle, ale aspoň nemám čas nad tím přemýšlet, takže je to možná lepší. Když mi na soustředění v zimě trenér řekl, že jsem pevný článek týmu, bylo to pro mě skvělé. Tohle jsem vůbec nečekal,“ říká Radiožurnálu stoper Olomouce.

Zanedlouho třiadvacetiletý fotbalista se stal v ligové anketě objevem roku, a na závěr sezóny přišla pozvánka do reprezentace. Václav Jemelka zůstává při zemi, sny o další kariéře ale má.

„Moje vize před rokem byla zahrát si ligu, po sezoně se to tak vyšponovalo, že bych mohl přemýšlet možná i o zahraničí. Ale takhle přemýšlet nechci. Myslím, že ještě mám co dokazovat na téhle úrovni. Musím se hodně vyhrát a hodně na sobě pracovat. Uvidíme, jak se s tím srovnám,“ tuší olomoucký hráč, který nyní musí na svoje výkony navázat.

Spoluhráčům připomíná Skota

Na první pohled vypadá Václav Jemelka plaše, na hřišti ale umí přitvrdit, i když jeho postava je hodně subtilní.

„Asi bych na tom mohl zapracovat, Tomáš Kalas je z Anglie hodně nabušený. Ale nemyslím si, že bych v soubojích nějak propadal. Možná mám postavu hubenější, ale jsem rychlejší a obratnější, v tom mám nějakou výhodu," popisuje 187 centimetrový stoper.

Kariéru začínal v ofenzivě, dával i góly, postupně se ale posouval sestavou směrem dozadu. A občas tohohle zrzavého středního obránce připodobňují ke stoperům z britských ostrovů.

„Je to asi skrz moje vlasy a vizáž. Říkají mi, že vypadám jako skotský reprezentant. I pan trenér Koubek říkal, že má rád severské typy,“ pousměje se Václav Jemelka, který se může ve středu dočkat i reprezentačního debutu na hřišti, pokud se dostane do sestavy při utkání proti Nigérii.

