Lidé v Maďarsku národním fotbalem žijí. Bude to těžký zápas, varuje Stronati před přípravným duelem

Čeští fotbalisté už jsou v Budapešti, kde v neděli zakončí zářijový sraz. Po remíze s Albánií v kvalifikaci mistrovství Evropy čeká národní tým přípravný duel s domácími Maďary. Speciální zápas čeká reprezentačního obránce Patrizia Stronatiho, který nastupuje za maďarský klub Puskás Akadémia. Praha 12:47 9. září 2023

Patrizio Stronati přestoupil do Maďarska před dvěma lety z ostravského Baníku, za Puskás Akadémia hraje třetí sezonu a patří ke stabilním členům základní sestavy. Důrazný stoper dosud v maďarské lize nastoupil do 56 zápasů a dal jeden gól. „Určitě to tam jde nahoru. U klubů jsou stadiony a zázemí na skvělé úrovni. V budoucnosti to bude stále lepší a lepší fotbalová země. Jsem spokojený, fotbal mě tam baví. Náš klub má perfektní zázemí,“ přiznává reprezentační obránce Stronati.

Maďarští fotbalisté zatím na mistrovství Evropy startovali čtyřikrát, před dvěma lety nepostoupili ze skupiny, v roce 2016 vypadli v osmifinále s Belgií. Aktuálně svou kvalifikační skupinu vedou, naposledy ve čtvrtek vyhráli v Srbsku 2:1. „Mají velmi dobrý tým. Hodně jejich hráčů funguje v zahraničí. Bude to zajímavý a těžký zápas. Lidé v Maďarsku národním fotbalem žijí. Určitě na zápas přijde hodně lidí a doufám, že bude skvělá atmosféra,“ říká Stronati.

Od roku 2018 vede maďarskou fotbalovou reprezentaci Ital Marco Rossi, který v minulosti trénoval mimo jiné Specii, Honvéd Budapešť a Dunajskou Stredu. V posledních pěti utkáních pod jeho vedením dostali Maďaři jediný gól. „Co jsem tak zaslechl, tak jsou s ním určitě spokojení. Má italskou krev, takže jim dodává obrannou taktiku. Hrají hodně dobře kompaktně a poctivě, což je zdobí,“ dodává Stronati.

Přípravný zápas českých fotbalistů v Maďarsku začne v neděli v 18 hodin a stanice Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos celého utkání.

