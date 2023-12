‚Tlak už byl enormní.‘ Trenér Šilhavý dovedl reprezentaci na Euro, po kvalifikaci ale odstoupil

Čeští fotbalisté na úvod kvalifikace přivítali v Edenu Polsko a už po necelých třech minutách vedli o dva góly. Obměněný tým s nováčky Davidem Juráskem a Tomášem Čvančarou nakonec zvítězil 3:1 a trenér Šilhavý tak mohl být spokojený.

„Vyšlo to se vším všudy. Kluky musím pochválit za výkon a přístup. Zvládli jsme to dobře a máme radost,“ chválil.

Na vydařený vstup do kvalifikace ale národní tým nenavázal. Proti outsiderovi z Moldavska se v Kišiněvě trápil a výsledkem byla jen bezgólová remíza. Euforii po duelu s Polskem tak vystřídalo rozčarování.

„Nechci říct, že jsme byli nepřipravení, ale ten zápas jsme nezvládli. Máme čtyři body. Před srazem bychom je asi brali, ale teď jsme zklamaní,“ komentoval Šilhavý.

„Hráli jsme do plných na těžkém terénu, ale je potřeba, abychom tyhle zápasy zvládali,“ navázal kapitán Tomáš Souček.

Vyřazení Baráka

Další kvalifikační zápas čekal národní tým v červnu a velký ohlas vyvolala už nominační tisková konference. Kvůli údajnému nevhodnému chování totiž tentokrát nedostal pozvánku záložník Antonín Barák.

„S Tondou jsme na posledních srazech mluvili několikrát. Říkali jsme si, které věci se nám nelíbí. Chování v týmu z pohledu Tondy nebylo vždycky správné,“ vysvětlil své rozhodnutí kouč Šilhavý.

I bez Baráka český tým zvítězil na Faerských ostrovech 3:0 a upevnil si vedení ve skupině. V září reprezentace přivítala v Edenu Albánii, se kterou po matném výkonu remizovala.

Debakl v Tiraně

Ještě větší komplikace přišla o měsíc později v Tiraně, kde Češi s Albánci prohráli jasně 0:3, a Šilhavý cítil, že jeho pozice může být v ohrožení. „Samozřejmě se to bude řešit, ale nevím, s čím přijde vedení. Nesu to těžce,“ řekl po prohře.

Po následné vydřené výhře nad Faeřany zasedl výkonný výbor fotbalové asociace v čele s předsedou Petrem Fouskem a Šilhavého nakonec ve funkci podržel. V listopadu Češi uhráli ve Varšavě remízu s Polskem a k postupu na Euro jim v závěrečném souboji s Moldavany stačilo získat bod.

Přípravu na rozhodující duel ale narušila kauza kolem tria Jakub Brabec, Vladimír Coufal, Jan Kuchta, které necelé dva dny před výkopem navštívilo jeden z olomouckých barů a tým muselo opustit.

„Bylo to pro mě velké zklamání, když jsem se to dozvěděl. Je to komplikace. Hráči se omluvili a opustili sraz. Uvědomili si, co udělali, a mrzelo je to, ale už se stalo a musí nést následky,“ komentoval reprezentační kouč.

I bez trojice opor národní tým duel s Moldavskem zvládl a po výhře 3:0 taky poosmé v samostatné historii postoupil na mistrovství Evropy.

Trenér Šilhavý tak hlavní úkol splnil, i přesto krátce po utkání u mužstva sám skončil. „Tlak na nás v posledních týdnech byl enormní. S kolegy jsme se před zápasem rozhodli, že pokračovat nebudeme,“ vysvětlil.

Jaroslav Šilhavý trénoval národní tým od září 2018. Předloni s ním došel až do čtvrtfinále Eura, před tím ho dovedl do elitní skupiny Ligy národů, v kvalifikaci mistrovství světa ale neuspěl. Jeho nástupce by měl být známý začátkem příštího roku.