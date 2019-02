Získá fotbalová reprezentace zvučnou posilu do útoku? Český dres by mohl oblékat Němec Selke

Česká fotbalová reprezentace by mohla získat posilu do útoku. O možnosti hrát za Česko prý uvažuje německý útočník Herthy Berlín Davie Selke. Za německé áčko ještě nikdy nenastoupil, a protože jeho maminka je Češka, mohl by čtyřiadvacetiletý fotbalista obléknout právě český dres. Praha 7:49 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Davie Selke v dresu Herthy Berlín. | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Vysoký útočník Selke odehrál v německé Bundeslize za Lipsko, Brémy a Herthu Berlín dohromady 130 zápasů a dal v nich 35 gólů. Jeho vzorem je další německý útočník Mario Gomez, odborníci ho pro změnu přirovnávají k Miroslavu Klosemu.

Selkeho matka pochází z Lanškrouna, otec je zase původem z Etiopie. Za německou jednadvacítku nastoupit patnáctkrát a má stříbro z olympijských her v Riu. Jeho spoluhráčem v Herthě Berlín je český reprezentant Vladimír Darida a právě s ním mluvil o Selkem reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

„Oni se o tom spolu bavili v klubu a Selke říkal, že do německého áčka asi nemá takovou šanci se dostat, takže by mohl reprezentovat i nás,“ řekl Kulhavý v televizi Seznam během sobotního zápasu právě mezi Herthou Berlín a Werderem Brémy.

Německý útočník prý navíc rozumí všemu v češtině, což by samozřejmě byla jeho velká výhoda. Z vedení reprezentace se Selkem ale zatím nikdo nejednal.

„Vedení reprezentace je přesvědčeno o tom, že jde aktuálně o hráče s dostatečnou kvalitou. Pokud by se tedy potvrdily informace z médií o jeho zájmu reprezentovat Česko, pak by to byl pro vedení českého týmu zcela jistě potenciální a zajímavý adept na reprezentační dres,“ řekl Radiožurnálu mluvčí fotbalové asociace Michal Jurman.

Dosud v národním dresu žádný zahraniční fotbalista nenastoupil, i když už se v minulých letech uvažovalo o udělení českého občanství třeba útočníkům Edinu Džekovi nebo Wilfriedu Bonymu. Nakonec oba reprezentují „své“ země, tedy Bosnu a Hercegovinu, respektive Pobřeží slonoviny.

Asi nejblíž měl k českému dresu Srb Vukadin Vukadinović, který před dvěma roky složil úspěšně zkoušku z češtiny a splnil i podmínku žít v Česku minimálně pět let, teď ale odešel hostovat do Turecka a v současném českém týmu by pro něj těžko bylo místo.

V jiných sportech už podobné zkušenosti mají - třeba za basketbalovou reprezentaci hraje Američan Blake Schilb, který má českou manželku, ve stolním tenise obléká český dres Dmitrij Prokopcov původem z Ukrajiny nebo Polák Sebastian Druszkiewicz závodí za Česko v rychlobruslení.