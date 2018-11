Nejsme ztracená generace, říká Vladimír Darida. Po zranění kolene vyhlíží návrat do reprezentace

Kvůli problémům s kolenem přišel o začátek sezony a chyběl i fotbalové reprezentaci. Záložník Vladimír Darida je ale už fit a netrpělivě čeká na pozvánku do národního týmu pro zápasy v Polsku a se Slovenskem. Berlín 20:05 4. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Darida trefil parádní vyrovnávací gól, jenže na body to nestačilo | Foto: David Černý | Zdroj: Reuters

„S klukama jsme se bavili už před prvním zápasem. Špičkovali jsme se a já jsem si nemohl zahrát. Teď to bude důležitý zápas a těším se,“ říká Radiožurnálu fotbalový záložník Vladimír Darida, který vyhlíží návrat do reprezentace.

Po návratu po zranění nastoupil alespoň ve druhém utkání proti Slovensku v Lize národů. I proto, že za Herthu Berlín hraje se slovenskými reprezentanty Pekaríkem a Dudou.

„Bylo to o chlup. Předtím jsem 60 minut odehrál za juniorku, abych věděl, jak na tom jsem. Musel jsem rozhodnout, že to ještě nejde. Kdyby to bylo na srdci, tak jsem hned jel, ale nebylo to na úrovni na nároďák,“ vysvětluje, proč nehrál už v Trnavě.

Kvůli zraněnému kolenu chyběl od konce července. „To jsou tři roky po sobě, co mě zlobí koleno nebo kotník. Vždycky jsem vypadl na tři měsíce a pak jsem se do toho zase dostával.“

V Berlíně má smlouvu do června 2021. Sedmým rokem patří mezi stabilní členy národního týmu, proto se o něm spekulovalo i v souvislosti s přestupem do slavnějších klubů. „Nějaké nabídky byly, ale nebylo to konkrétní a nemám důvod odsud utíkat. Hrajeme dobře, předvádíme hezký fotbal a můžeme dokázat spousty věcí.“

Na Daridově pozici v reprezentaci by neměl změnit ani příchod nového trenéra Jaroslava Šilhavého. „Je to velká osobnost. Do tohohle týmu patří, mluvil jsem s ním a pokud to půjde takhle, v nominaci by neměl chybět,“ potvrzuje Šilhavý, že už ve středu by jméno nejlepšího českého fotbalisty za rok 2017 oznámit v nominaci pro přátelský duel v Polsku a poslední utkání Ligy národů se Slovenskem.

„Je vidět, že fotbal hrát umíme. Nejsme ztracená generace, ale musíme do každého zápasu dát všechno. Nemáme Messiho a individuality, které dokážou rozhodnout zápas, takže musíme bojovat jako tým,“ věří Vladimír Darida, že se fotbalová reprezentace bude pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým dál herně i výsledkově zvedat.