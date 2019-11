Mně se ta barva líbí, chtěl jsem si ji dát na hlavu, říká o dresech fotbalové reprezentace Ondrášek

České fotbalisty čeká poslední zápas úspěšné kvalifikace mistrovství Evropy. Národní tým se v podvečer představí v Bulharsku, kde nastoupí před prázdnými tribunami a taky v nových zelených dresech. Netradiční barva dresů vzbudila u některých fanoušků pozdvižení, ale útočník Zdeněk Ondrášek prozradil, co se mu na ní líbí. Praha 14:05 17. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočníci české fotbalové reprezentace Patrik Schick a Zdeněk Ondrášek | Zdroj: Reuters

Čeští fotbalisté dnes zakončí úspěšnou kvalifikaci mistrovství Evropy zápasem v Bulharsku. Národní tým po čtvrteční výhře nad Kosovem oslavil postup na šampionát a v Sofii nastoupí s jistotou druhého místa ve skupině.

„Určitě chceme odehrát dobrý zápas a poprat se o výsledek. Bez ohledu na to, že jsme už postoupili.“

I když v posledním kvalifikačním duelu už českým fotbalistům zdánlivě o nic nepůjde, trenér Jaroslav Šilhavý ubezpečuje, že národní tým do Sofie rozhodně nepřiletěl pouze na výlet.

Zápas bez fanoušků

Postup na Euro už sice mají v kapse, i přesto ale reprezentanty čeká na Balkáně specifický zápas. Kvůli rasistickým projevům bulharských fanoušků se totiž utkání odehraje před prázdnými tribunami.

„Měla by to být pro nás výhoda, ale každý hráč je zvyklý na atmosféru, takže bude chybět všem a to nejen domácím hráčům,“ myslí si kouč Šilhavý, že ponurá kulisa na stadionu v Sofii bude mít na oba celky stejný vliv.

Národní tým odletěl do Bulharska v téměř kompletním složení, na palubě letadla chyběl pouze zraněný obránce Novák, který nezasáhl ani do utkání s Kosovem.

„Filip Novák se zranil. Přivezl si svalové zranění z Turecka a ukázalo se, že to není dobré, takže nastoupit nemůže.“

Poprvé v nových barvách

Čeští fotbalisté budou hrát v Bulharsku poprvé v nových venkovních dresech. Národní tým nastoupí netradičně v zelené barvě inspirované odstínem lipových listů.

„Je to něco jiného, slýchám to i od přátel a od rodiny. Pro ně je to možná šokující, protože vždy tam byla červená, modrá a bílá. Ale v každém zápase nakonec rozhoduje výkon na hřišti. Já takovou barvu měl vždy rád a v 15 letech jsem si ji chtěl dát na hlavu, ale pak jsem se oholil,“ říká příznivec nové barvy dresů útočník Zdeněk Ondrášek.

Utkání českých fotbalistů v Bulharsku začne na stadionu v Sofii v 18 hodin. Soupeře pro skupinu mistrovství Evropy se národní tým dozví 30. listopadu při losu v Bukurešti.