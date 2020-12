Je utopie, že by lidi, co mu byli nejblíž, nevěděli, co dělá, říká o Berbrovi bývalý sudí Kovařík

Lidé z vedení Fotbalové asociace České republiky (FAČR) tvrdí, že je třeba obnovit důvěru v český fotbal. Ale v tomhle ohledu je zřejmě čeká spousta práce. Zvlášť po říjnovém skandálu místopředsedy svazu Romana Berbra, obviněného z ovlivňování nasazování rozhodčích do zápasů. Jako jeden z mála jeho práci veřejně kritizoval bývalý ligový sudí Tomáš Kovařík. Ten nedávno vyhrál soudní spor s Berbrem, kterého nařkl z nekalých praktik ve fotbale. Praha 18:54 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kovařík na archivní fotografii. | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

„Myslím, že se v podstatě prokázalo, co jsem tvrdil, že Roman Berbr ovlivňuje rozhodčí. A pokud se to nedařilo, tak měli rozhodčí problém s Romanem Berbrem, kdy jim třeba jasně řekl, že pokud nějaký zápas nedopadne, tak ten rozhodčí nebude zapsán na ligovou listinu,“ vypráví Radiožurnálu bývalý sudí Tomáš Kovařík.

Vy sám jste s tím měl nějakou osobní zkušenost?

Měl jsem s tím osobní zkušenost. Po zájezdu na Madeiru, kde jsme měli soustředění, jsme žádali aerolinky kompenzaci za zrušený let. Roman Berbr tehdy vystoupil na našem semináři a on sám prohlásil, že jsme sice od letecké společnosti dostali kompenzaci, ale že nás připraví o pětinásobek té částky, že nás připraví každého o 50 tisíc korun, a následující tři kola jsme jezdili jen na dorostenecká utkání. Takže dodržel svůj slib a o ty peníze nás připravil. Já jsem pak byl označen za organizátora a byl jsem vyřazen z listiny rozhodčích.

Roman Berbr prý často volal ligovým rozhodčím, byl s nimi možná až nápadně často v kontaktu. Evidentně jim nevolal jen ze zdvořilosti. Vám taky tak často telefonoval?

Můj případ to nebyl. Já nepatřil mezi jeho oblíbence a jeho skupinu blízkých, takže mně nevolal.

Vy jste mezi jeho oblíbence nepatřil proto, že jste se jako jeden z mála ozval. Asi bychom mohli takové rozhodčí napočítat na prstech jedné ruky. Proč stejně jako vy nezareagovalo víc sudích?

Může za tím být i strach a může za tím být i touha zůstat na té listině. Pro někoho, kdo nemá práci nebo má jen malý příjem, je to finančně hodně zajímavé. V tom případě může většina příjmu plynout z fotbalu. A z toho důvodu si člověk nechce rozhádat někoho, kdo rozhoduje o jeho bytí a nebytí na té listině.

Co kauza kolem Romana Berbra znamená? Bude v českém fotbale lépe?

To se neodvážím odhadnout, protože to závisí na tom, jak dopadnou okresní a krajské volby. Jak je vidět, tak spousta těch, kteří byli s Romanem Berbrem spojovaní, se snaží udržet na svých postech a připravují si půdu na to, aby psi štěkali a karavana táhla dál. Je možné, že se v tom systému nic nezmění.

Spousta lidí, kteří spolupracovali s Romanem Berbrem, dál funguje ve vedení českého fotbalu. Nechce se mi věřit, že by nikdo nevěděl o jeho nekalých praktikách...

To je naprostá utopie, že by lidi, co mu byli nejblíž, nevěděli, co dělá. Asi nevěděli o všem, ale to, že ne všechno je košer, věděli stoprocentně.

Co se teď podle vás musí stát, aby se opravdu něco zvolilo?

Převolit okresy, převolit kraje, v podstatě vyměnit ty, kteří Romana Berbra podporovali a kteří mu umožnili takové neomezené vládnutí v českém fotbalu. Vyměnit je za lidi, kteří to chtějí dělat poctivě.