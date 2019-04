V české lize neodehrál ani jeden zápas, přesto seděl v jedné kabině s hvězdami jako Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala nebo Dani Alves. Teď se talentovaný fotbalista a zlínský odchovanec Roman Macek zotavuje ze zranění ve švýcarském Luganu, do kterého v lednu přestoupil. Lugano 14:18 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Macek ještě v dresu Juventusu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dvaadvacetiletý záložník patřil Juventusu od roku 2013, kdy ještě coby mladší dorostenec přestoupil ze Zlína. Do A týmu se ale neprobojoval a první zkušenosti s dospělým fotbalem tak získával na hostováních ve druhé italské lize v Bari a Cremonese.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cítím se tu jako v Itálii, říká fotbalista Macek k angažmá ve švýcarském Luganu

Loni v létě se do Turína vrátil a s klubem odletěl na letní turné do Ameriky. Pak ale odešel hostovat do Lugana, které ho v lednu vykoupilo natrvalo.

„V dnešní době je pro mladého hráče důležité, aby byl v klubu, který mu věří a který na něm chce stavět. A ne, abych pořád střídal hostování. Juventus vycítil, že tohle je klub, který mi může dát hodně, kde můžu hrávat. V budoucnu se můžu do Juventusu vrátit,“ vysvětluje Macek pro Radiožurnál.

Juventus na něj má předkupní právo na případné opětovné angažování. Vedení Lugana si od českého mládežnického reprezentanta hodně slibuje. Švýcarský klub totiž Macka koupil i přesto, že za něj kvůli vleklým problémům s achilovkou odehrál zatím jen 182 minut.

„Podcenila se situace okolo mého zdraví. Všichni se teď snaží, abych byl co nejdříve na hřišti. Není to nic obrovsky závažného, ale protože se to nechalo zajít tak daleko, tak místo toho, abych to léčil 1-2 měsíce, se bavíme o 3-4 měsících,“ mrzí talentovaného fotbalistu.

V současnosti je stále v rekonvalescenci. Zápasy švýcarské ligy proto Macek sleduje zatím především z tribuny, i tak na něj ale úroveň soutěže udělala velký dojem

„Viděl jsem, že je hodně sledovaná. Kvalitou mě nadchla. Hodně se útočí a je tu velká individuální kvalita hráčů, což dokazuje, že z první ligy odchází hráči do top lig,“ dodal.

Na odlišný životní styl si odchovanec Zlína zvykat nemusel, Lugano totiž leží v blízkosti italských hranic. A i to byl jeden z důvodů, proč se Macek rozhodl pro přestup právě sem.

„Lugano je italská část Švýcarska. Přijde mi, jako bych byl pořád v Itálii. Všichni mluví italsky a po životní stránce je to také podobné. Taková změna to není,“ přiznává český fotbalista Roman Macek.

I nadále zůstává v kontaktu i s lidmi z Juventusu a šance na prosazení se do kádru turínského velkoklubu se rozhodně nevzdává.

Kdo ví, třeba tak v budoucnu naváže na své předchůdce Zdeňka Grygeru a Pavla Nedvěda, kteří v minulosti v Juventusu úspěšně působili.