Ronaldinho se z vězení jen tak nepodívá. Vyšetřování vázne, Brazilec se za mřížemi baví po svém

Zatímco světem hýbe koronavirus, někdejší nejlepší fotbalista planety Ronaldinho stále sedí za mřížemi v paraguayském Asunciónu, kde skončil kvůli falšování dokladů a podezření z praní špinavých peněz. Práci místních úřadů současná situace okolo pandemie ztěžuje a brazilský rodák si ve vězení, kde nedávno oslavil čtyřicetiny, ještě nějakou dobu posedí. Asunción 9:56 5. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ronaldinho a jeho bratr Roberto poté, co je v Paraguayi zadržela policie. | Zdroj: Reuters

Už to bude měsíc, co nejlepšího fotbalistu světa z let 2004 a 2005, zadržela s jeho bratrem v Asunciónu policie poté, co se prokázal falešným pasem.

„Podle našich informací ho před měsícem a půl používali lidé, kteří zde skutečně žijí. Pak byly dokumenty změněny. Pan Ronaldinho a jeho bratr řekli, že je dostali darem,“ uvedl tehdy paraguayský státní zástupce Federico Delfino.

Špíz a fotbálek

V hlavním městě Paraguaye se měl legendární fotbalista účastnit slavnostního otevření kasina a poté několika charitativních akcí. Jenže od té doby sedí ve vězení, kde se spoluvězni hraje fotbal a dokonce za mřížemi oslavil i čtyřicáté narozeniny.

Pracovníci vězeňské služby mu jako dárek připravili špíz, který si Ronaldihno poručil.

Ronaldinho celebrates 40th birthday with huge BBQ in prison in Paraguay https://t.co/1Q3JrHHxAL pic.twitter.com/YNPgIN2EZS — Mirror Football (@MirrorFootball) March 22, 2020

Důvod nejasný

Proč měl někdejší hráč Barcelony a AC Milán padělané doklady, není jasné. Policisté vyšetřují i možnost, že se zapletl do praní špinavých peněz.

Nejlepším hráčem světa byl Ronaldinho vyhlášen v letech 2004 a 2005 během působení v Barceloně, s kterou vyhrál dvakrát španělskou ligu a jednou Ligu mistrů.

V současnosti tak věčně usměvavý Brazilec může své fotbalové umění předvádět pouze svým spoluvězňům, jak je vidět na videu níže.

Ronaldinho enjoying prison life in Paraguay with a little bit of fut volley! ⚽️ (@SantiRavidlasPy) pic.twitter.com/6JjodDKoFd — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) March 29, 2020