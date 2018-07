Řekni, že chceš jít. Šéf Realu měl vyzvat Ronalda k oznámení odchodu

Jednání o přestupu Cristiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu Turín brzdí nezvyklý požadavek prezidenta Realu Florentina Péreze. Podle španělských a italských médií nechce být zapsán do historie jako ten, kdo donutil k odchodu Ronalda, proto po pětinásobném nejlepším fotbalistovi světa chce, aby oznámil, že odchází z vlastní vůle. Pak prý Pérez dodrží původní dohodu a nebude navyšovat přestupní částku stanovenou na 100 milionů eur. Madrid 17:37 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ronaldo má podle mediálních spekulací opustit Real Madrid a posílit Juventus | Foto: Phil Noble | Zdroj: agentura Reuters

Podle deníků Marca, AS a Corriere dello Sport chce Pérez, aby Ronaldo převzal plnou odpovědnost za přestup a vyvrátil spekulace o tom, že byl k odchodu donucen spory s vedením. Jinak hrozí, že Real bude požadovat za přestup vyšší částku, což by mohlo být mimo možnosti italského celku.

Hvězdný Portugalec se ale údajně brání podepsat dohodu, podle které by ani v budoucnu nesměl uveřejnit svou verzi.

Juventus ale na Ronalda nespěchá a dává mu čas situaci vyřešit ke spokojenosti všech. Turínský klub totiž sám potřebuje dořešit své záležitosti, jak na Ronalda získat potřebné peníze. Plánuje totiž prodat alespoň jednoho z dvojice Gonzalo Higuaín a Daniele Rugani do Chelsea, kam by je chtěl trenér Maurizio Sarri.

Jenže jeho příchod do Chelsea se protahuje, jelikož Sarri má stále platnou smlouvu s Neapolí, jejíž majitel Aurelio De Laurentiis nemá rád Juventus a zdržováním uvolnění Sarriho se mu údajně snaží zkomplikovat angažmá Ronalda.

Přestup za nižšími daněmi?

Italská média rovněž poukazují na to, že Ronaldovi se nabídka Juventusu zamlouvá i kvůli speciálnímu italskému zákonu, podle kterého by musel odvádět za příjmy ze zahraničí pouhých 100 tisíc eur ročně (asi 2,6 milionu korun).

Většinu z příjmů z reklam a mimofotbalové činnosti by si tak mohl nechat a nedanit. Ve Španělsku naopak musí zaplatit pokutu 18,8 milionů eur (asi 483 milionů korun) za daňové úniky z osobnostních práv.

Itálie však v roce 2017 zavedla zákon, který má na Apeninský poloostrov přilákat hvězdy ze zahraničí a investory.

Podle bývalého italského reprezentanta Cristiana Vieriho by na Ronaldově příchodu i tak Itálie velmi vydělala, jelikož by to byla velká vzpruha pro celý italský fotbal, který se nachází ve velké krizi i kvůli absenci reprezentace na mistrovství světa.

„Pro italský fotbal by to bylo jako výhra v loterii. V zahraničí se o Serii A moc nemluví, protože tu nehrají ty největší hvězdy jako ve Španělsku a Anglii. Ale Ronaldo to může změnit. Každý by měl motivaci sledovat italskou ligu každý víkend a zajímat se, kolik dal Ronaldo branek,“ prohlásil Vieri.