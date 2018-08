55 sezon a přes šest tisíc odpískaných zápasů. ‚Žluté dávám málo a červené skoro žádné,‘ říká rozhodčí

Nevyhrává žádné zápasy ani nezískává medaile, ale jeho sportovní výkony stejně zaslouží obdiv. Jaromír Čejka slaví 80. narozeniny a na Třebíčsku stále běhá po fotbalových hřištích jako rozhodčí. Za svou kariéru už odpískal skoro 6500 utkání. Hrotovice 8:15 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejzkušenější český rozhodčí Jaromír Čejka na 3 roky starém snímku | Foto: Tomáš Blažek/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Z kabiny se ještě ozývá pokřik vítězného týmu, ale rozhodčí Jaromír Čejka už se chystá do informačního systému vyplnit údaje o vítězství hostů 5:1. „Bylo to derby, čekal jsem od toho víc, že to bude vyrovnané, ale bylo to špatné ze strany domácích,“ hodnotí pro Radiožurnál zápas mezi Hrotovicemi a Myslibořicemi ve třetí třídě na Třebíčsku.

‚Že budu sudím by mě nenapadlo ani ve snu.‘ I z bývalých fotbalistů se stávají rozhodčí Číst článek

Zkušený český rozhodčí slaví 80. narozeniny a na hřišti působí pořád vitálně, i po odřízení 6480 utkání v kariéře.

Okolo fotbalu se pohyboval odmalička, jeho rodiče byli správci hřiště. Sám fotbal hrával, ale nejvýš v divizi a jeho kariéru ukončily problémy s průduškami. A tak se stal rozhodčím.

„První zápas byl v roce 1963 Tasov – Hartvíkovice a za 7 let jsem byl v první lize, každý rok jsem byl o stupínek výš, z druhé ligy jsem postoupil hned po půl roce a měl jsem utkání Žilina – Prešov 4:0,“ vzpomíná na svůj první prvoligový zápas.

Za 55 sezon pamatuje ledacos a údaje si pečlivě sbírá doma v kronice. V první lize odpískal v 70. letech 75 zápasů jako hlavní a odmával 109 zápasů jako pomezní rozhodčí, řídil utkání v moskevských Lužnikách, v souboji Interu s Bohemians vyloučil během zápasu Jurkemika i Novotného. A v mistrovských časech Zbrojovky pískal za Lužánkami před 50 tisíci diváky utkání se Slavií.

„Vždycky jsem měl rád hodně diváků. Když jsem byl v lize, chodilo mnohem víc. Můj rekord je Zbrojovka - Slavia, 50 tisíc diváků. Žil jsem tím celý týden, ale jak jsem na hřiště vlezl a pískl jsem, už to bylo jedno,“ vypráví.

'Dokud budu zdravý...'

Čerstvý osmdesátník sleduje vrcholový fotbal dodnes. Nebojí se zkritizovat rozhodčí z mistrovství světa, uznává zavedení videa a sám se naučil s počítačem, aby mohl po zápase online vyplnit vše potřebné.

Pro karty často sahat nemusí. „Prvně hráči domluvím. I když je to zákrok na žlutou, jdu mu ještě domluvit. Žluté dávám málo a červené skoro žádné,“ říká. Pamatuje ale i utkání se čtyřmi vyloučeními „Studenec jednou zlobil, musel jsem použít všechny prostředky,“ usmívá se.

Další metou pro osmdesátníka je 6500 odpískaných zápasů, zbývá mu dvacet a první tři si do své kroniky zapíše po následujícím víkendu. Konec kariéry ale neplánuje.

„Mám kroniku, přijedu domů, zapíšu utkání a těším se na další neděli. Dokud budu zdravý, budu pískat,“ říká rekordman mezi českými rozhodčími.

Jan Kodet

@johann_kodet Až mi bude 80, chci být jako čejka! Fotbalový rozhodčí Jaromír Čejka oslaví v úterý 80 a v neděli pobíhal při utkání Hrotovic s Myslibořicemi jako hlavní sudi. V Česku nikdo neodpískal víc zápasů než on. Blíží se hranici 6500 utkání! ⛹️‍♂️ 2 13