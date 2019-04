Na nezvyklý jev si zvykají fotbalisté v nižších soutěžích na jihu Moravy. Některé jejich zápasy řídí namísto starých známých tváří rozhodčí odlišní na první pohled. Na Masarykově univerzitě v Brně totiž letos studuje 18 sudích z Číny, kteří praxi získávají právě pískáním okresních soutěží. Jde o studenty pekingské sportovní univerzity, se kterou navázala spolupráci brněnská Fakulta sportovních studií. Brno 20:21 27. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Přišli z nějaké trochu jiné kultury, jsou pokornější, řekl bych, že chtějí něčeho dosáhnout. Je to pro ně nová kultura, nový svět, snaží se učit, snaží se připravovat v angličtině, snaží se nějakým způsobem posunout,“ říká o čínských fotbalových rozhodčích proděkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Oldřich Racek, sám bývalý prvoligový sudí.

V Brně studují čínští fotbaloví rozhodčí, praxi získávají v jihomoravských nižších soutěžích

Důvody proč se studenti z východu Asie vydali pískat nižší soutěže v České republice vysvětluje jeden z nich Čang Ťia-ning.

„V Číně máme pouze čtyři úrovně soutěží, fotbal tam není na moc dobré úrovni. Studujeme tedy něco, co u nás chybí,“ říká Čang Ťia-ning.

Podle proděkana Racka mají čínští sudí oproti těm českým jiné zvyklosti jenom v některých detailech.

„S nimi přijel i učitel, který je tam rozhodčím v profesionálních soutěžích. Když jsme analyzovali některé situace, tak ten jejich výklad, nebo ten pohled na ten fotbal, mi přišel takový posunutý dá se říct o dva roky pozadu. Oproti tomu, jaké máme pokyny my v rámci UEFA,“ vysvětluje Racek.

Pro čínské rozhodčí musela Masarykova univerzita připravit speciální studijní program v souladu s jejich studiem na univerzitě v Pekingu.

„Absolvují spoustu času nějakých praktických cvičení plus teoretických cvičení plus nějakých analýz herních situací v rámci výuky. Většinou to bývá pondělí úterý více než půldenní program. S tím, že na konci týdne absolvují svoje praxe v řízení utkání,“ říká Racek.

Při samotných zápasech pak bývají nasazováni asijští rozhodčí ve dvojicích, které doplňuje jeden český asistent. Číňané si zkoušejí role hlavních i čárových sudích.

„V rámci praxe potřebujeme, aby všichni ti rozhodčí dá se říct odřídili stejný počet utkání v různých soutěžích. Někteří na tom jsou samozřejmě lépe, někteří těch utkání nemají odřízených tolik. A střídají se jako asistenti a rozhodčí,“ uvedl Racek.

Především jako hlavní rozhodčí musejí čínští studenti komunikovat s hráči. Podle Čang Ťia-ninga se nakonec s hráči vždy pochopí.

„Myslím, že v angličtině se nějak domluvíme. Většina hráčů jednoduché angličtině rozumí. A my jsme se naučili některé české vulgarismy, aby nám nemohli nadávat,“ říká Čang Ťia-ning.

Masarykova univerzita chce s pekingskou školou spolupracovat i nadále a podle Oldřicha Racka je možné, že čeští studenti budou také létat na východ a studovat v rámci jiných oborů. Mohli by tak využívat možnosti obrovského areálu čínského kampusu.