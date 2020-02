Potřebujeme nové rozhodčí, zní z Fotbalové asociace České republiky (FAČR). A nejlépe hodně. V současnosti totiž někteří zvlášť na nejnižších úrovních musí zvládnout klidně i šest zápasů za víkend. Asociace tak připravuje novou náborovou kampaň. Ta poslední před třemi lety moc úspěšná nebyla. Praha 16:35 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí udělující žlutou kartu, ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Možná si vybavíte videa s hercem Ladislavem Hamplem nebo snad i akce, při kterých v několika městech republiky profesionální rozhodčí ukázali zájemcům, co to obnáší běhat po trávnících s píšťalkou nebo praporkem, a oni si zkusili třeba posuzovat obtížné ofsajdové situace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalová asociace shání rozhodčí, poslední náborová kampaň jich přilákala málo

„Kritizoval jsem rozhodčí, tak si to chci zkusit z jejich pozice,“ vysvětloval Radiožurnálu jeden ze zájemců, kteří si chtěli práci sudích zkusit. Jenže takových odvážlivců nakonec fotbalová asociace zlákala jen pár.

„Musím říct, že ten efekt byl relativně malý. Přičítám to tomu, že jsme o tuhle kampaň snažili my sami, a to byl právě limit té aktivity a proto nepřinesla kýžený efekt. Doufám, že teď se podaří to změnit,“ říká předseda FAČR Martin Malík.

Čeští fotbaloví sudí nedostávají v evropských soutěžích moc šancí, na vině jsou i zranění Číst článek

Proto tentokrát asociace svěří kampaň profesionální reklamní agentuře a slibuje si, že by rozhodčích mohlo přibýt několik stovek ročně. Ať už mladých, starých, mužů nebo žen.

„Neodmítáme nikoho, kdo má rád fotbal a chce mu takhle pomoct,“ říká Martin Malík.

Teď má fotbalová asociace kolem čtyř tisíc rozhodčích a těm z nejnižších úrovní během loňského roku zvedla odměny. Tak třeba v okresním přeboru dospělých si hlavní sudí přijde na 640 korun na zápas a pomezní má o dvě stovky méně.