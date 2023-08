,Řezník‘ z Horní Břízy zase úřadoval. Fotbalový sudí Paták nařídil v ČFL nesmyslnou penaltu

Fotbalisté rezervy Českých Budějovic v neděli zavítali v rámci 3. kola ČFL skupiny A na půdu pražské Admiry a kromě porážky 1:2 zažili i nepochopitelné selhání hlavního rozhodčího Michala Patáka. „Když jsem se dnes ráno probudil, tak jsem byl hlavně překvapený z toho, že pan Paták ještě vůbec píská,“ reaguje na zkrat sudího fotbalový expert Radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht. Praha 11:58 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Michal Paták v zápase ČFL mezi Admirou a Českými Budějovicemi odpískal hodně kontroverzní penaltu | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Penalta v páté nastavené minutě prvního poločasu, přičemž nastavovat se měly jen tři minuty. Takové bylo rozhodnutí sudího Michala Patáka, který má za sebou mimo jiné i 13 sezon v nejvyšší domácí soutěži.

Admira vedla na konci prvního poločasu 1:0 a hráč kobyliského celku se ve vápně blížil k brance soupeře, zasekl si míč a bránící hráč mu míč vypíchnul. Jednalo se o čistý zákrok, i proto hráči pokračovali ve hře, ale sudí Paták zapískal a ukázal na značku pokutového puntíku. Bránícímu hráči Dynama České Budějovice Liboru Bastlovi navíc udělil žlutou kartu.

Následoval údiv hráčů jihočeského klubu, ale protesty už nic nezměnily. Penaltu Miroslav Horák proměnil a zvýšil na 2:0. Dle záznamů je jasné, že se o penaltový zákrok rozhodně nejednalo. Po zhlédnutí videa se kontroverznímu rozhodnutí divili i fotbalový experti, kteří na zápase nebyli.

„Když jsem se dnes ráno probudil, tak jsem byl hlavně překvapený z toho, že pan Paták ještě vůbec píská. Myslel jsem si, že jeho pověst už ho na fotbalové trávníky nepustí a také, že už na žádné rozhodcovské listině nefiguruje,“ tvrdí fotbalový expert Radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht.

Bývalý ligový fotbalista zažil Patáka během působení v Příbrami, když sudí kromě pískání zápasů ČFL a divize vykonával i funkci sportovního ředitele klubu. „Během těch čtyř měsíců jsem pořádně nevěděl, co v klubu dělal a netušil jsem, že při tom ještě píská. Určitě to není běžné. Poslední roky se bavíme o tom, že chceme změnu a dnes ráno se probudím a vidím tuto situaci. Paták pro mě byl vždy synonymem toho, jak to tady vedly dřívější struktury,“ zmiňuje Folprecht zkušenost s Patákem.

Další zářezy Patáka

Sudí Michal Paták v nejvyšší soutěži vydržel 13 sezon, i přesto, že se často dopouštěl různých chyb a přešlapů. Jméno Paták se poprvé objevilo v novinových titulcích v roce 1999. Způsob, jakým řídil druholigový zápas Prostějov - Lázně Bohdaneč, byl totiž pro hosty natolik šokující, že šéfové klubu v průběhu utkání stáhli tým ze hřiště a odmítli ho dohrát. Požadovali pak pro Patáka nekompromisně doživotní zákaz řízení fotbalových utkání. Tak postupně vznikala přezdívka „Řezník z Horní Břízy“.

Macelova komise rozhodčích věc vyřídila „jen“ šestizápasovou stopkou. Po sezoně však mladý sudí vypadl z listiny sudích pro profisoutěže. A vrátil se na ni až o pět let později, v roce 2004 a skoro každý rok se řešily Patákovy chyby.

Třeba na jaře 2007 v záchranářském duelu Příbram - Zlín Paták chybně nařídil penaltu v 90. minutě, z níž domácí vyrovnali na 1:1 a komise mu pak zastavila činnost na dalších osm kol, tedy až do konce sezony.

Na jaře roku 2011 Paták skandálně vyloučil brankáře Kroměříže Marka Vogla v semifinále domácího poháru, když lidově řečeno zbaštil jasně nafilmovaný pád mladoboleslavského útočníka Jana Chramosty. A opět následoval trest do konce sezony.

V sezoně 2015/16 na sebe rozhodčí Paták asi nejvíce upozornil v zápase Olomouc - Sparta, když nevyloučil hostujícího Lukáše Váchu, který volejbalovou smečí na brankové čáře zachránil svůj tým od inkasovaného gólu.

Na fotbalových trávnících Patáka můžou fotbalový fanoušci potkávat každý víkend, stále totiž píská ČFL nebo divizi. V jeho životopisu rozhodčího najdete i start v evropských soutěžích. Dlouho totiž spolupracoval v týmu s Pavlem Královcem. „Situaci z víkendu jsem neviděl. Od té doby, co už s Michalem nepracujeme, tak nejsme v žádném kontaktu. Jinak jsem mu vždy stoprocentně důvěřoval a nejraději vzpomínám na zápas Manchesteru City s Bayernem Mnichov, kdy Michal byl v roli brankového sudího a fungovalo to bez problémů,“ vzpomíná Královec.

Chyby, kterých se ale v minulých letech Paták dopustil, mu cestu do světového fotbalu zatarasily. Rozhodnutí, které provedl ve 3. kole ČFL mezi Admirou a Českými Budějovicemi B je dalším varovným prstem v jaké kondici se nachází tuzemští rozhodčí.