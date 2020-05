‚Rozhodčí budou testováni nejčastěji.' Komise nechce situaci před restartem fotbalové ligy podcenit

Už dva fotbalisté z české ligy měli pozitivní testy na koronavirus. Nákaza se prokázala u jednoho hráče Mladé Boleslavi a také Slavie. Před restartem nejvyšší soutěže musí projít všichni fotbalisté testy ještě jednou. A to samé platí i pro rozhodčí. Praha 20:00 19. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbaloví rozhodčí v české nejvyšší soutěži | Zdroj: Profimedia

Mají za sebou důkladnou teoretickou i fyzickou přípravu a čeká je náročný program s častými testy na koronavirus. Fotbaloví rozhodčí se chystají na restart ligy. Seminář ale kvůi bezpečnosti mít nebudou.

Poslechněte si, jak budou probíhat testy rozhodčích na koronavirus v českém fotbale

„Rozhodčí budou testováni nejčastěji. Teď vedeme debatu, jestli to bude jednou týdně nebo jednou za 14 dní. Každopádně to bude pravidelně a rozhodčí budou nejčastěji testovanými lidmi,“ říká místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek před restartem dvou nejvyšších fotbalových soutěží v Česku.

První testy na koronavirus čekají ligové sudí ve čtvrtek. Už o dva dny později pak nastoupí fotbalisté Teplic proti Liberci. A další zápasy půjdou v rychlém sledu, hrát se budou dvě kola týdně. V této sezóně se přitom na ligových hřištích objevilo jen 21 různých hlavních rozhodčích.

„Zatím neplánujeme rozšíření, myslíme, že jsme schopni to kapacitně zvládnout. Pokud nenastane mimořádné množství nakažených, tak to zvládneme,“ odmítá Wilczek, že by se teď kvůli nabitému programu měla rozšiřovat listina rozhodčích.

„Bude to náročné, ale všichni rozhodčí jsou patřičně připraveni na to, aby dokázali odřídit zápasy ve větším počtu,“ myslí si jediný český zástupce v elitní kategorii evropských rozhodčích Pavel Královec.

Probíhala i kondiční příprava

Ten se stejně jako ostatní ligoví sudí po více než dvouměsíční pauze nemusí před restartem soutěže obávat fyzických prověrek ani pravidlových testů na semináři.

„V rámci bezpečnostních opatření jsme ten seminář zrušili. Rozhodčí byli ale každý týden podrobeni online testům a rozborům herních situací. Plnily úkoly a měli na to časový limit.“ Popisuje Wilczek, jak se ligoví rozhodčí udržovali během koronavirové pauzy ve formě.

„Fyzickou přípravu mají s kondiční trenérkou, která jim pravidelně posílala kondiční plány. Oni ji zpětně přes aplikace posílali výsledky a myslím, že byli pod přísnou kontrolou,“ myslí si místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek, že teoreticky i fyzicky jsou rozhodčí na restart fotbalové ligy dobře připravení.