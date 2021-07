Pravidlo o ruce, videorozhodčí a kalibrovaná čára. Komise rozhodčích řešila nový ligový ročník

Trend, který nastavila Evropská fotbalová unie UEFA na nedávném mistrovství Evropy, by měli vidět také fanoušci v české lize. Chce to tak nová komise rozhodčích v čele s předsedou Radkem Příhodou, který vysvětloval některé změny v pravidlech nebo sporné situace. Pro lepší pochopení budou také volně dostupné na internetu. Od zpravodaje z místa Praha 21:03 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý sudí a současný předseda komise rozhodčích Radek Příhoda | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Shrnout to celé asi nejde, pověsíme to fanouškům, médiím a hráčům na webové stránky. Je tam jedna zajímavá věc: ruka se nepíská, pokud odpovídá pohybu těla. To je v pravidlu o ruce revoluce. Další změna je, že pokud hráč zahraje rukou, kterou má u těla, tak může vstřelit branku,“ nastiňuje Radiožurnálu předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Všechny změny ve fotbalových pravidlech nebo ve výkladu hraní rukou mají přispět k tomu, aby ubyly zásahů videorozhodčího a nebyl příliš velký prostor pro nejasnosti. „Primárně očekáváme, že se bude méně pískat ruka. Nejen v pokutovém území, ale i obecně.“

„U VAR bychom chtěli, aby vstupoval ve zjevných situacích, takže chceme větší zodpovědnost od rozhodčích na hrací ploše. Vracíme se k tomu, co jsme viděli na Euru, tu zodpovědnost a výkony chceme i od našich rozhodčích. VAR by měl být jen pomocníkem,“ popisuje v sídle FAČR bývalý ligový sudí Radek Příhoda, který teď má své někdejší kolegy na starosti.

Černobílé ofsajdy

Kromě navalení větší odpovědnosti na rozhodčí se jim ale snaží celá komise zároveň co nejvíce pomoct. Proto by chtěla pro nejvyšší soutěž získat licenci na další z nových technologií - kalibrovanou čáru.

„My bychom tu kalibrovanou čáru brali, je to o finančních prostředcích. To je pak černobílá věc, jestli je to ofsajd nebo není, to nám to kalibrovaná čára ukáže. To je jako v tenise, kde vám ukáže jestli máte aut, nikdo o tom oak nemusí diskutovat. Vím, že se bude mluvit o nějakých centimetrech, že to je proti fotbalu, ale usnadní to rozhodování všech.“

„Co mám informace, počáteční investice do licence na čtyři je kolem čtyřiceti milionů. Potom by byla další licence asi za deset milionů.“ dodává šéf komise Radek Příhoda s tím, že kalibrovaná čára by se mohla objevit nejdřív v jarní části.