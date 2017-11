Ostrá premiéra videorozhodčího. Novinku použijí v zápase Sparta - Mladá Boleslav

„Od mezinárodní pravidlové komise IFAB jsme obdrželi povolení k tomu, abychom v rámci HET ligy vyzkoušeli tuto revoluční novinku. Pečlivé období zkušebních testů a příprav budeme moci přetavit ve zkoušku, po které volají fanoušci i odborná fotbalová veřejnost,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Po zkouškách v juniorské lize a offline sledování jiných dalších fotbalových zápasů čeká videorozhodčího ostrá premiéra v nejbližší domácí soutěži. Z víkendového 16. kola byl vybrán nedělní zápas mezi Spartou a Mladou Boleslaví.

„V projektu videorozhodčích jde stále o testovací režim, nicméně mám radost z toho, že jsme splnili náš cíl stanovený před podzimní částí sezony, a to online test v jednom utkání HET ligy. V rámci utkání juniorské ligy jsme vše pečlivě testovali a já věřím, že i v neděli proběhne vše tak, jak má,“ řekl výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.

Hlavním videorozhodčím bude při nedělním duelu Roman Hrubeš, jenž od začátku projektu plní roli hlavního školitele.

„Po mnoha zápasech a testech jsme připraveni absolvovat tu nejtěžší zkoušku, a to sice online fázi v české nejvyšší soutěži. Je to pro nás významný mezník a já věřím, že dopadne dobře. Je třeba vnímat, že videorozhodčí neopraví všechny sporné verdikty během utkání, ale měl by pomoci odstranit hrubé chyby,“ dodal Roman Hrubeš.

Poprvé v historii české nejvyšší soutěže bude v neděli nasazen videorozhodčí v online režimu. Právě teď probíhá tisková konference. pic.twitter.com/QVckXqDzu8 — 1. fotbalová liga (@fotbalovaligaCZ) 29 November 2017

Ligová fotbalová asociace rozvíjí projekt videorozhodčích od loňského jara, rozhodovali už téměř desítku zápasů juniorské ligy, při utkáních nejvyšší soutěže působili v offline režimu bez možnosti zasáhnout do průběhu utkání.

V zahraničí už kolegové u videa pomáhají rozhodčím například v Německu, v italské Serii A nebo v Polsku, kde se ale setkávají s kritikou. „Zajímavé bude, jak to bude fungovat na MS v Rusku, na tom závisí budoucnost videorozhodčích,“ řekl nedávno Radiožurnálu šéf českých rozhodčích Michal Listkiewicz.