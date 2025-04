Fotbal hledá nové rozhodčí. ‚Není to tak náročné,‘ láká mladý sudí z Vysočiny kolegy do nižších soutěží

Hřištěm se procházejí nejen zkušení rozhodčí, ale i nováčci, kteří svou kariéru zahajují překvapivě rychle. Zatímco někteří začínají jako asistenti rozhodčích na zápasech dorostenců, jiní se během několika měsíců dostanou až k řízení krajských soutěží.

Tento rychlý start potvrzuje i příběh dvacetiletého Filipa Vrbeckého, který začal pískat teprve na začátku aktuální sezony, tedy v září minulého roku.

„Na začátku je to úplně od těch nejnižších soutěží, kde to není tak náročné, ale jde se rychle dostat nahoru,“ popisuje Filip. I přes svou krátkou kariéru už byl nominován do krajských soutěží. „Pískám poprvé jako hlavní rozhodčí a je to trochu nervozita, ale těším se,“ říká s úsměvem.

Filip je jedním z přibližně 20 nových rozhodčích na Vysočině, kteří jsou nezbytní pro obsazení všech zápasů. Podle předsedy krajské komise rozhodčích Michala Pfeifera chybí především rozhodčí ve středních kategoriích.

„Hledáme zhruba 35 až 45 rozhodčích, kteří by obsadili nižší soutěže,“ vysvětluje Pfeifer. Naopak ve vyšších soutěžích je situace lepší, přesto i tam se noví rozhodčí hodí.