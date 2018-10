Český fotbal trápí nedostatek sudích. Jak ale k tomuto řemeslu přilákat mladé?

Nedostatek rozhodčích. Problém, který aktuálně řeší třeba na Vysočině a v nižších fotbalových soutěžích prakticky po celé republice. Dobrovolně si stoupnout na hřiště a nechat na sebe křičet lidmi, kteří přijdou na tribunu spíš na pivo a vykřičet se, to není pro začínající rozhodčí odpovídající motivace. Jihlava 18:54 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbaloví rozhodčí | Foto: Jan Kodet

„Myslím, že to, co nás u toho všechny drží je super parta, protože mezi rozhodčími je určitá soudržnost. Rozhodcování je možnost, jak můžeme u fotbalu zůstat, když ne hráčsky, protože spoustě kluků se to nepodaří kvůli zranění, výkonnostním důvodům… Proto je super, že u toho můžeme být,“ vítá příležitost být fotbalovým rozhodčím jeden z nich, talentovaný Marek Havlín.

Když je to z pohledu Marka Havlína docela příjemné pískat zápas, pak je tedy otázkou, proč noví mladí rozhodčí na českých trávnících chybějí?

„Já si myslím, že je to dáno speciálně tou pověstí, protože když člověk nezlomí bariéru, že by s tím začal a pak ho to třeba chytlo, tak spoustu kluků asi odradí to, že se účastní utkání na vesnicích, kdy jsou součástí toho, že se na rozhodčího křičí a není to úplně příjemné. Ale když u toho člověk vydrží, tak jak se zdvihá soutěž, tak i kultura kolem fotbalu je lepší,“ hodnotí pro Radiožurnál Marek Havlín.

Jak připojuje další mladý fotbalový sudí Jan Nápravník, vždy je důležité, jak si rozhodčí na hřišti nastaví pravidla: „Myslím si, že v dnešní době už to není tak, že dvacetiletý rozhodčí píská a čtyřicetiletý hraje a řídí to ten čtyřicetiletý. Je to o tom vztahu k němu, a pak už je to jen na vás nastavit si to, a pak se ten zápas píská úplně krásně.“

Celorepublikově a hlavně v nižších soutěžích je ale rozhodčích nedostatek. Jak doplňuje předseda Krajského fotbalového svazu na Vysočině Miroslav Vrzáček, okresy i kraje hledají všude. „Letáky, chodí se do škol, prostě jsou různé a různé věci, ale v dnešní době, kdy je tolik sportů, se těžko tito hoši shání,“ hodnotí smutně Vrzáček.

Kromě hledání nabízejí začínajícím fotbalovým rozhodčím také nejrůznější bonusy. „Koupí se jim taška, píšťala, celé oblečení… A oni se zaváží, že budou třeba tři roky pískat, protože nějakou korunu to stojí. Toto za nás dříve nebylo,“ popisuje předseda Krajského fotbalového svazu Vysočina Miroslav Vrzáček.

Sám by si přál, aby se víc dařilo získávat pro pískání i hráče, kteří třeba s aktivní kariérou končí. Jedna věc, zdá se, spojuje starší mladší rozhodčí dohromady.

„Co si zapískat? No, derbíčko by nebylo špatné si písknout jednou v kariéře. Třináctileté kluky v derby jsem už pískal, tak by to chtělo i ty nejstarší,“ přeje si mladý fotbalový rozhodčí Jan Nápravník.