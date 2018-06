Tolik lidí Tomáše miluje, všiml si Fabregas. Rosický svou rozlučkovou asistenci věnoval synovi

Fanoušci museli být celí promoklí, vždyť kvůli bouřce se odkládal i výkop, ale i tak vydrželi, vytrvale tleskali, povzbuzovali, skandovali. „Chtěl bych vám strašně moc poděkovat, že jste tu byli a vydrželi. Vytvořili jste nádherný zážitek pro mě i pro kluky,“ děkoval celému stadionu Tomáš Rosický.

Mezi „kluky“ nebyly jen hvězdy českého fotbalu jako Poborský s Kollerem, ale i zahraniční osobnosti, Van Persie, Lehmann a hlavně mistr světa a dvojnásobný evropský šampion Cesc Fabregas.

„Bylo to pro mě potěšení, hned jsem věděl, že dorazím, Tomáš je řadu let mým výborným kamarádem, mám ho strašně rád. Je to na jednu stranu smutný den, protože jeho kariéra definitivně skončila, ale na druhou stranu bylo skvělé vidět, že ho tolik lidí miluje,“ říkal po zápase Španěl.

Ano, i gólu se Tomáš Rosický dočkal. Během jedné akce mu totiž rozhodčí odpustili ofsajd, po zákroku Fabregase pískli penaltu, a když mu ji Lehmann chytil, mohl kopat znovu.

Gól pak slavili všichni, včetně týmu, který ho právě dostal. Symbolicky se pak trefil ještě jeden Tomáš Rosický. Ten čtyřletý, se kterým táta v náručí doběhl na závěr exhibice až k brance.

„Bylo super, že tam byl můj kluk se mnou. I celá moje rodina, která mě po celou kariéru strašně podporovala. Bylo tam všechno, co by tam mělo být, krásný zážitek,“ vyprávěl pak na tiskové konferenci Tomáš Rosický.

