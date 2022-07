‚Odcházet z ruské ligy by byla hloupost.‘ Fotbalový trenér Lička vstoupil s Orenburgem do nové sezony

„Kdybych chtěl odejít, myslím, že by mi klub problémy nedělal. V tomto směru byly myšlenky různé, konzultoval jsem to s lidmi z Česka i ze zahraničí,“ řekl Radiožurnálu Marcel Lička, který s Dinamem Brest v roce 2019 získal běloruský titul a teď dvakrát za sebou vybojoval s Orenburgem postup do ruské Premier Ligy.

A také proto, že napodruhé už postup nezhatilo neudělení licence, tak se do Ruska vrátil i po konzultacích s přáteli.

„Víceméně všichni se shodli. Řekli: ‚Když se vrátíš do Česka, změní to něco se situací na Ukrajině? Nezmění. To jsou věci, které může změnit pár lidí, ale ty určitě ne.‘ Řekli mi, že nemám důvod odcházet, je to má práce. Co se týká mé profese a kariéry, odcházet z ruské Premier League by byla hloupost,“ popisuje rady svých přátel čerstvě pětačtyřicetiletý trenér.

Nyní už se Lička soustředí na práci v Orenburgu. „Kdyby byla nějaká dobrá nabídka z Evropy, tak bych možná zareagoval trochu jinak. Nic takového nicméně nebylo, naopak klub o mě stál a nadále stojí. Samozřejmě, dále se to bude řešit podle výsledků,“ doplňuje.

Po loňském postupu Ruská fotbalová federace neudělila Orenburgu ligovou licenci kvůli údajně nízké kapacitě stadionu. I podruhé se Ličkově týmu podařilo postoupit, i když závěr sezony byl infarktový. Letos první domácí zápas v ruské lize prohrál Orenburg se Samarou 2:4.

"Оренбург" - "Крылья Советов" (Самара) 2:4



Голы: Цыпченко, 33 (автогол); Аюпов, 83 - Ежов, 49; Глушенков, 54; 72; Якуба, 84.



Судья: Шадыханов Павел (Москва)



16 июля. МИР Российская Премьер-Лига. г. Оренбург, ст. "Газовик". 5155 зрителей. pic.twitter.com/fY9NIoHW6x — ФК Оренбург (@fcorenburg) July 16, 2022

„Výsledkově první zápas nevyšel podle představ, ale herně jsme až tak nezklamali. Musíme se přizpůsobit hernímu tempu, intenzitě a tomu, že proti nám budou stát velice kvalitní týmy typu Samary, Zenitu, Krasnodaru, které hrávaly i v evropských pohárech,“ říká Lička.

Po loňské sezoně klub navýšil kapacitu a i teď v létě stadion zveleboval, takže Lička si už v prvním zápase v ruské nejvyšší soutěži proti Samaře mohl užívat parádní atmosféru.

Už v sobotu opět doma odehraje Orenburg další zápas s Uralem Jekatěrinburg.