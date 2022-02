‚Nechápu, na co čekají.‘ Nedvěd chce, aby česká fotbalová reprezentace odmítla zápas s Ruskem

Termínu duelu baráže mezi Polskem a Ruskem je 24. března, vítěz by nastoupil proti jednomu z dvojice Česko - Švédsko. Zatímco švédský a polský svaz se vyjádřily, že proti Rusům jejich národní týmy nenastoupí, tuzemský svaz se zatím nevyjádřil.

Polští a švédští fotbalisté odmítají nastoupit v kvalifikaci mistrovství světa proti Rusku Číst článek

„Očekávám, že má země udělá to samé. Nechápu, na co čekají. Polsko a Švédsko oznámily, že s Ruskem hrát nebudou a to je správný postoj,“ řekl Nedvěd pro televizi DAZN, kterou cituje web football-italia.net.

„Musím přiznat, že je velmi těžké se stoprocentně koncentrovat na fotbal, jelikož jsem z východní Evropy a soucítím s ukrajinským lidem. Nevyrostl jsem tak daleko odtamtud a takové utrpení si nikdo nezaslouží. Nikdo nechce válku,“ sdělil Nedvěd novinářům před utkáním italské Serie A.

Dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy těžko hledal slova, kterými by pro média okomentoval ligový zápas Juventusu. Podpořil zároveň brankáře turínského celku Wojciecha Szczesného, jehož žena je Ukrajinka. Sám polský gólman napsal na sociální sítě emotivní vzkaz, kde vyslovil podporu napadené zemi.

„V žilách našich dětí koluje ukrajinská krev. Část naší rodiny je stále na Ukrajině. Když vidím, jak jejich země trpí, uvědomuji si, že nemohu stát a dělat, že se nic neděje. V momentě, kdy se Putin rozhodl vniknout na Ukrajinu, vyhlásil tím válku i evropským hodnotám - svobodě, nezávislosti a míru,“ napsal Szczesny na instagram.

„Odmítám nastoupit proti hráčům, kteří reprezentují ruské hodnoty. Odmítám stát na hřišti a poslouchat národní hymnu Ruska. Odmítám se účastnit sportovní události, která legitimizuje ruské akce na Ukrajině,“ podpořil brankář rozhodnutí Polska neúčastnit se mezinárodního utkání s Ruskem.

„Hodně jsme o tom mluvili. Naprosto Wojciecha chápu, protože je velice těžké, když se vás to dotkne na osobní rovině. Zeptali jsme se ho ale, jestli je připraven nastoupit, a on nám řekl že ano,“ řekl Nedvěd před ligovým utkáním s Empoli.