Kapitán ruských fotbalistů Dzjuba odmítl kvůli situaci na Ukrajině přijet na reprezentační sraz

Útočník Arťom Dzjuba se omluvil z reprezentačního srazu ruských fotbalistů. Podle trenéra Valerije Karpina tak kapitán týmu učinil kvůli situaci na Ukrajině. Dzjuba komentoval na sociálních sítích vpád ruských vojsk před dvěma týdny, když napsal, že „válka je děsivá“. Národní tým měl během reprezentační přestávky původně nastoupit proti Polsku, z baráže o mistrovství světa bylo ale nakonec vyloučen. Moskva 13:19 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský útočník Arťom Dzjuba | Foto: Mike Kireev | Zdroj: Reuters

Dzjuba je jednou z hlavních tváří ruské ligy i reprezentačního týmu, za Zenit Petrohrad v probíhající ligové sezoně nasázel 10 branek. Že se na reprezentačním srazu neukáže, potvrdil trenér národního týmu Valerij Karpin.

Uzdravený Schick je v nominaci fotbalistů na baráž o mistrovství světa. Nováčky jsou Krejčí mladší a Lingr Číst článek

„Ujistil mě, že opravdu chce hrát za národní týmy. Ale vzhledem k těžké situaci na Ukrajině, kde má mnoho příbuzných, se omluvil a požádal, abych ho do tréninkového kempu nepovolával,“ uvedl Karpin.

Rusko mělo v následující reprezentační přestávce hrát zápas s Polskem v rámci kvalifikace na mistrovství světa. Polská strana ale odmítla proti Rusům nastoupit a dle rozhodnutí FIFA byli Karpinovi svěřenci nakonec z kvalifikace vyloučeni.

Přestože Rusové tak nemají na programu žádné mezinárodní zápasy, Valerij Karpin se rozhodl svolat sbornou do tréninkového kempu, kde je v plánu i přátelský zápas s výběrem do 21 let. Ruská strana se mezitím proti rozhodnutí FIFA odvolává u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS).

Arťom Dzjuba se přebral od Vladimíra Putina vyznamenání pro ruský národní tým za výkony na mistrovství světa 2018. | Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin | Zdroj: Reuters

Dzjuba na sebe upozornil už před dvěma týdny, kdy se na sociálních sítích vyjádřil k vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Reagoval tak na slova ukrajinských reprezentantů hrajících v Premier League, kteří kritizovali mlčení ruských hráčů.

„Nechtěl jsem komentovat události na Ukrajině, protože se bojím, ale protože nejsem expert na politiku a nikdy nebudu. Ale válka je děsivá. Jsem šokován narůstající agresí a nenávistí,“ napsal na instagram.

Třiatřicetiletý útočník se ale zastal i Rusů, kteří kvůli válce nemohou sportovat.

„Jsem proti diskriminaci podle národnosti. Jsem hrdým Rusem a nechápu, proč musí naši sportovci trpět. Proč každý říká, že sport je apolitický, ale když jde o Rusko, je na to najednou zapomenuto?“ narážel útočník na fakt, že ruští sportovci byli vyloučeni takřka ze všech mezinárodních soutěží.