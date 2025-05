Tři roky po pozastavení členství v UEFA se ruský fotbal adaptoval. Financují ho státní firmy

V březnu roku 2022 evropská fotbalová federace vyloučila ruské kluby, stejně jako národní mužstvo z mezinárodních soutěží a umožnila zahraničním hráčům ruskou ligu opustit. O tři roky později se ruský fotbal adaptoval a díky penězům od státních firem se drží nad vodou. Mezinárodní konfrontace ale chybí, reprezentace hraje jen se soupeři jako je Brunej či Zambie. O dění na ruských fotbalových stadionech mluvil Ondřej Soukup ze zahraniční redakce. Praha 21:34 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalové hřiště | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK, Profimedia

Co všechno se v ruském fotbale změnilo po zahájení velké války proti Ukrajině v únoru roku 2022?

Rusku bylo pozastaveno členství v UEFA (Unie evropských fotbalových asociací), tím pádem bylo vyloučeno z veškerých zahraničních mezinárodních soutěží, ať už klubových nebo reprezentačních. FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) umožnila zahraničním hráčům, kteří byli pod kontraktem v Rusku, odejít bez toho, aby byli jakýmkoliv způsobem sankcionováni z Ruska. Tohle bylo asi to nejdůležitější.

Samozřejmě kluby ale také přišly o velké peníze právě z UEFA, protože ruské kluby hrávaly Ligu mistrů, další evropské soutěže a tak dále. Tam tedy došlo k finančnímu propadu, který nicméně stát či polostátní firmy dokázaly kompenzovat.

Zahraniční, tedy i evropští hráči Rusko opustili. Znamená to, že nyní dostávají více prostoru ti ruští?

To si všichni mysleli, ale ve skutečnosti tomu tak není. Koukal jsem se, že když hrál letos v březnu dlouholetý mistr Zenit Petrohrad s Rubinem, tak měli jediného ruského hráče, a to ještě brankáře. Všichni ostatní jsou hráči z Latinské Ameriky, především je to Brazílie, Argentina a tak dále.

Koncem roku 2022 ruští funkcionáři hovořili o tom, že by mohli přestoupit z evropské fotbalové federace do asijské. Proč to chtěli a jak je na tom ruská reprezentace?

Oni to chtěli, aby mohli pokračovat v mezinárodních soutěžích. Nicméně se zdá, že poté pochopili, že by je nevzali ani do konfederace asijské. Už třeba protože je tam Jižní Korea a Austrálie. Tam by se svou žádostí asi také narazili. Oni sice pořád říkají, že se s UEFA domluví, ale zatím družstvo hraje zápasy například s Kubou. Tam hráči vyhráli 8:0, nebo s Brunejem hráli 11:0 a se Zambii 5:0. Jediným silným soupeřem, se kterým se utkali, bylo Srbsko. To tedy také porazili 4:0.