Každý fotbalista chce do reprezentace, hlásí debutant Ryneš. Absence na Euru ho zklamala, ale i motivovala

Třiadvacetiletý bek druhou sezonu patří do základu Sparty a v minulém ročníku jí pomohl k mistrovskému titulu, triumfu v domácím poháru i postupu do osmifinále Evropské ligy. Realizační tým reprezentace Ryneš svými výkony zaujal už před Eurem, do konečné nominace se ale nevešel.

„Euro je velký turnaj, každý se tam chce dostat. Zklamání tam bylo, ale říkal jsem si, že musím udělat ještě něco navíc, abych se tam příště dostal,“ přiznává Matěj Ryneš, kterému vyšel solidně i začátek aktuální sezony. V něm za Spartu nastoupil do 11 soutěžních zápasů a dal dva góly. Rodák z Horní Plané navíc trefou ve Švédsku pomohl Pražanům k postupu do hlavní fáze Ligy mistrů přes Malmö.

Ryneš má za sebou hodně turbulentní rok. Zatímco ještě loni na jaře hostoval v Hradci Králové, teď ho čekají zápasy v hlavní fázi nejlepší klubové soutěže Evropy a ještě předtím dost možná i v reprezentaci.

„Každý fotbalista se chce dostat do reprezentace. Já si ten cíl splnil, teď snad odehraju nějaké zápasy a bude vše super. Přitom si ale pořád myslím, že hraju jako každý kluk z vesnice, jen jsem vylepšil pár taktických věcí nebo bránění. K tomu mi pomohly zápasy v Evropě,“ popisuje Ryneš.

Kdo na levou stranu?

Ani v národním týmu by navíc Ryneš nemusel být jenom do počtu. Při absenci Davida Juráska totiž reprezentaci rychlý ofenzivní bek na levou stranu chybí, tím spíš, když jiný levák Jaroslav Zelený už ve Spartě nastupuje častěji ve středu obrany.

„Matěj je v nominaci naprosto zaslouženě. Podává stabilní výkony a má formu, daří se mu. V reprezentaci by mu to mohlo vyhovovat a já ho vidím v základní sestavě,“ přiznává fotbalový expert Radiožurnálu Sport a bývalý reprezentační záložník Pavel Horváth.