Nemáme se za co stydět, myslí si Sadílek po baráži. Češi podle něj musí přepnout a vyhrát ve Walesu

Věřili, že se momentálně budou připravovat na rozhodující zápas o postup na letošní mistrovství světa. Jenže čeští fotbalisté ve Švédsku neuspěli a v semifinále baráže prohráli 0:1 po prodloužení. A tak místo do Polska teď cestují k přátelskému utkání do Walesu. A to včetně dvaadvacetiletého Michala Sadílka, který se čím dál víc prosazuje do sestavy národního týmu. Praha 17:16 27. března 2022

„Samozřejmě, že je tu pořád nějaké zklamání z minulého zápasu, ale už k nám mluvil trenér s realizačním týmem a řekli nám, že se budeme muset opět přepnout do zápasového módu, ve Walesu předvést co nejlepší výkon a vyhrát tam,“ říká záložník Michal Sadílek.

Právě jeho zvolili fanoušci nejlepším hráčem nakonec neúspěšného semifinále baráže ve Švédsku, ve kterém si národní tým vyzkoušel netradiční rozestavení se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma hráči v útoku.

„Myslím, že se nemáme za co stydět. Švédsko bylo asi i překvapené, jak moc jsme je potrápili a jak to měli s námi těžké. Je ale škoda, že mistrovství světa bude bez nás,“ povzdechl si.

Pokud si dvaadvacetiletý záložník udrží svou výkonnost patří k budoucnosti reprezentace, do které přeskočil hned po konci v národním týmu do 21 let. S ním naposledy hrál přesně před rokem evropský šampionát, stejně jako několik jeho spoluhráčů z kádru současné české seniorské reprezentace.

Na klubové úrovni patří PSV Eindhoven, kam přišel už v mládeži. Momentálně je ale na hostování ve Twente, které také hraje vršek tabulky nizozemské ligy.

„Spokojený jsem moc, protože Twente je nádherný klub s historií, je to čtvrtý nejúspěšnější klub v Holandsku,“ je Sadílek rád, že pravidelně hraje. I když po přechodu do mužské kategorie věřil, že v PSV Eindhoven vydrží.

„Pokud se nemýlím, tak v 19 letech jsem už hrál pravidelně základ za PSV. Určitě jsem si to představoval tak, že v tom budu pokračovat, ale celý minulý rok jsem strávil na hostování v Liberci, to byl určitý krok zpět.“

„Na druhou stranu mi hrozně pomohlo, že jsem mohl hrát pravidelně, hráli jsme s Libercem evropské poháry a nakonec mi to pomohlo i k nominaci na Euro,“ vrací se Sadílek k tomu, že někdy i zdánlivý krok zpět vede k pozdějším úspěchům.

Na zmiňovaném evropském šampionátu zažil loni v létě také pár minut na hřišti v osmifinále s Nizozemskem. Teď už nastupuje mnohem pravidelněji a věří, že jeho fotbalová kariéra bude mít dál vzestupnou tendenci.