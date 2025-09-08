Ronaldo, Benzema nebo Mané. Saúdové se učí od nejlepších fotbalistů světa, mají kvalitu, říká Hašek

České fotbalisty čeká druhé a poslední utkání v tomto měsíci. Po vítězství v Černé Hoře v kvalifikaci o postup na mistrovství světa nastoupí v Hradci Králové proti Saúdské Arábii. Tedy proti týmu, který na posledním šampionátu v Kataru dokázal jako jediný porazit pozdější vítěze z Argentiny.

Trenér české reprezentace Ivan Hašek

Trenér české reprezentace Ivan Hašek | Zdroj: Reuters

„Ten zápas si vybavuji. Myslím si, že pro ně a pro celou zemi to bylo velké vítězství,“ vzpomíná obránce české reprezentace Martin Vitík. I když Saúdská Arábie skončila v Kataru na podzim 2022 už ve skupině, její úvodní zápas se zapsal do fotbalové historie nejen této blízkovýchodní země.

Poslechněte si trenéra české reprezentace Ivana Haška a obránce Martina Vitíka

O vítězství 2:1 nad pozdějšími mistry světa z Argentiny rozhodl po změně stran Sálim Davsárí. Dnes už zkušeného záložníka zná dobře ze svého působení v saúdskoarabském Al Hilalu i trenér národního týmu Ivan Hašek.

„Když mu bylo asi 18 nebo 19 let, patřil k základním pilířům už v tomhle věku. Je to neskutečně zajímavý hráč. V obrovské rychlosti umí dělat věci neočekávané, které nejsou v Evropě zvykem. Byl bych rád, kdybych se s ním potkal, a snad bude zdravý,“ připomněl Hašek, že se Davsárí ve čtvrtek 4. září neukázal divákům na pražském Žižkově, kde Saúdská Arábie zdolala Severní Makedonii 2:1.

Světoví hráči na Blízkém východě

Saúdskoarabští fotbalisté zažili nejúspěšnější časy na konci minulého století, kdy třikrát vyhráli mistrovství Asie. V posledních letech je ale blízkovýchodní reprezentace znovu na vzestupu.

Tvoří ji totiž primárně hráči z tamní ligy a ti těží z toho, že za lukrativními kontrakty přicházejí z evropských velkoklubů světové hvězdy jako Portugalec Ronaldo, Senegalec Mané nebo Francouz Benzema.

„Musím říct, že Saúdská Arábie je jeden z týmů, který udělal za poslední dobu asi největší progres tam z Perského zálivu. Všichni hráči jsou v kolektivu s nejlepšími fotbalisty na světě, takže i to zvedá sebevědomí týmu. Je to velmi nebezpečné družstvo, protože ta kvalita tam je. Ti kluci jsou vybavení technicky, rychlostně a dynamicky už od těch nejmladších let,“ dodává český kouč Ivan Hašek.

Češi se utkají se Saúdskou Arábií teprve podruhé, a to od 19:15. Přípravný zápas nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.

