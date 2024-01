Ve třetí fotbalové lize padl rekordní trest za ovlivňování zápasů, Hladík si nezahraje patnáct let

Český fotbal v současnosti řeší velký problém. Tím je match-fixing neboli ovlivňování zápasů za účelem kurzového sázení. Velmi čerstvý je případ čtyřiadvacetiletého Michala Hladíka. Hráče třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí potrestala fotbalová asociace zákazem na 15 let a pokutou ve výši jednoho milionu korun. Podle etické komise Hladík ovlivňoval zápasy mezi lety 2019 a 2021. Proti verdiktu se hráč může odvolat. Frýdlant nad Ostravicí 17:29 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový rozhodčí Jan Machálek dává žlutou kartu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia

„Michal Hladík z pozice organizátora opakovaně ovlivňoval zápasy nižších soutěží,“ vysvětluje předseda etické komise fotbalové asociace Jan Eisenreich.

Poslechněte si reportáž o tom, jak fotbalová asociace bojuje s rostoucím ovlivňováním zápasů kvůli sázkám

Hladík se měl pokusit ovlivnit dva zápasy domácího poháru (Valašské Meziříčí–Slavičín a Valašské Meziříčí–Třinec) a jeden třetiligový duel ČFL (Rakovník–Motorlet). On sám v utkáních nehrál, vše řešil přes prostředníky. Obecně se v těchto případech nesází na vítěze, ale třeba na počet vstřelených branek, penalt nebo žlutých karet.

„Začíná to tak, že někdo hráči řekne, ať spadnou v pokutovém území - je to pro jejich tým, stejně by to udělal. Za tím je sázka na penalty. Když se bude snažit padat, dostane 50 tisíc. Hráč je často mladý, je naivní a nemyslí si, že dělá něco špatného. Když na to jednou kývne, tak už to jede dál,“ popisuje šéf etické komise Jan Eisenreich, podle kterého je možné, že obvykle stojí za match-fixingem větší skupina.

„Obecně je za většinou případů nějaká silnější, často i mezinárodní, struktura, která se do zápasů snaží zasahovat, přibližuje Eisenreich.

A v Česku mají podle dat fotbalové asociace tyto organizované sázkařské skupiny úrodnou půdu.

„Na základě datové analytiky jedné zahraniční společnosti docházíme k tomu, že české soutěže, nemluvím však o nejvyšší lize a profesionálech soutěžích, jsou jedni z pěti nejvíce ovlivňovaných lig na světě,“ přiznává Jan Eisenreich, který se snaží ovlivňování zápasů kvůli sázkám potírat.

A to osvětou nebo exemplárními tresty. Vedle patnáctileté stopky pro Michala Hladíka si za match-fixing vysloužili distanc také bývalí mládežničtí reprezentanti Filip Firbacher a Javier Neruda. Firbacher si nezahraje 30 měsíců, Neruda rok a půl.

„Prevence je velmi důležitá, aby si hráč porovnal, jestli jim 20 až 50 tisíc korun, které by za prohřešek mohli dostat, stojí za konec kariéry,“ dodává Eisenreich.