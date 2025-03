Vyřešil jsem vše, co mě trápilo, přiznává Schick. Kanonýra těší forma, zdraví i návrat do reprezentace

Ještě před pár měsíci ho trápily různé bolístky, které také ovlivňovaly jeho náladu a výkony, ale teď už je fotbalista Patrik Schick zcela zdravý. Daří se mu v klubovém dresu Leverkusenu a do národního týmu se vrací jako druhý nejlepší střelec aktuální sezony německé Bundesligy. Praha 21:27 20. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick na tréninku české fotbalové reprezentace | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Profimedia

„Byl to nádherný pocit, stejně jako každý gól v posledních minutách. Objal jsem se s trenérem, který mi běžel přes polovinu hřiště naproti, poté na nás naskákali i ostatní na hřišti. Je to opravdu nezapomenutelný zápas,“ popisoval Schick euforii spoluhráčů z obratu Leverkusenu proti Stuttgartu - český útočník dal v poslední minutě gól hlavou a rozhodl tak o výhře.

Celé to připomínalo loňskou mistrovskou sezonu, kde byly branky z posledních minut pro Leverkusen typické - Schick v minulé sezoně pozdními góly rozhodl zápasy proti Hoffenheimu nebo Karabachu.

Leverkusen v tabulce německé Bundesligy aktuálně ztrácí na vedoucí Bayern Mnichov šest bodů. Český kanonýr a jeho spoluhráči ještě doufají, že obhajoba titulu není ztracená.

„Tato sezona je trochu jiná. Soupeři jsou na nás mnohem lépe připravení, ale je pravda, že koncovky máme občas podobné jako loni. Ale nemůžeme se bavit o nějaké náhodě, jako tým máme velký charakter a bojujeme do posledního momentu,“ popisuje útočník.

„Chceme Bayern dostat každý víkend pod tlak. Když to řeknu v nadsázce, tak v Německu se druhé místo nepočítá,“ říká Schick, který bude jistě chtít být prvním útočníkem v sestavě Ivana Haška v úvodu kvalifikace.

Loni na podzim Schick dlouhodobou pozici jedničky ztratil, dvě třetiny Ligy národů v reprezentačním výběru vůbec nebyl - a českému týmu se bez Schicka na podzim dařilo.

Sám Schick v té době navíc necítil, že by mohl být platným hráčem reprezentačního výběru a soustředil se na to, aby byl stoprocentně zdravý a vylepšil svou pozici v klubu.

Poslední trénink na Strahově! ✅ Zítra už na Malšáku. ️ pic.twitter.com/YAlgI8FrPA — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 20, 2025

„Na podzim bylo správné zabojovat o místo v Leverkusenu a dostat se zpátky do pohody. Vyřešil jsem vše, co mě trápilo. Drobné problémy mě nelimitovaly tolik, že bych nemohl hrát, ale když to trvá nějakou dobu, tak to člověku leze na nervy. Vyřešil jsem vše, co mě trápilo. Jsem zdravý, nic mě nebolí, v klubu se mi daří a dávám góly, takže se těším,“ vyhlíží Schick úvod kvalifikace.

Sobotní duel s Faerskými Ostrovy v Hradci Králové i úterní zápas v portugalském Faru s Gibraltarem odvysílá stanice Radiožurnál Sport, server iROZHLAS.cz nabídne online reportáže.