Portugalsko je po životní stránce nejlepší, je s hostováním ve Famalicau spokojený útočník Sejk

Českou fotbalovou jednadvacítku čekají dva zápasy v přípravě na červnový evropský šampionát. Svěřenci kouče Suchopárka se ve Španělsku utkají s domácí reprezentací a Norskem. Národní tým povede s kapitánskou páskou útočník Václav Sejk, který si za poslední rok vyzkoušel hned tři zahraniční angažmá, ze Sparty hostoval v Nizozemsku, Polsku a teď nastupuje za portugalský klub Famalicao. Praha 13:00 18. března 2025

„Po životní stránce je Portugalsko nejlepší. Jsem tam se snoubenkou, bydlíme u moře,“ liboval si v rozhovoru pro Radiožurnál Sport fotbalový útočník Václav Sejk, který se do Portugalska dostal přes nizozemský tým Roda Kerkrade a polský celek Zaglebie Lubin. Tam strávil podzimní část aktuální sezony, ale příliš spokojený nebyl.

„Byl jsem tam v malém městě, takže to byla taková černá stránka. Holandsko bylo skvělé. Z toho jsem si také odnesl strašně moc, ať už do života, tak po jazykové stránce jsem se strašně zlepšil, tam mi to pomohlo hodně,“ myslí si český útočník.

Od ledna hostuje Václav Sejk ve Famalicau. Debut v portugalské lize zažil na stadionu jednoho z nejlepších tamních klubů, Benficy Lisabon.

„Samozřejmě jsem vnímal, že Benfica je obrovský klub, ale vlastně zjistil jsem až tam, jak obrovský doopravdy je. Ten stadion, lidé a pak kvalita hráčů, asi jsem se s tím nikdy předtím nesetkal. Je to vidět i na přestupech, které dělají. Když hráči od nich odchází, tak jsou to astronomické částky a chodí úplně do top klubů,“ uvědomuje se velikost klubu z portugalského hlavního města Sejk.

Zatímco na klubové úrovni patří k těm nejmladším v kabině, v národním týmu do jednadvaceti let je jedním z nejzkušenějších hráčů. V této reprezentační kategorii ho čeká už druhé Euro. Na turnaj, který v červnu bude hostit Slovensko, dovedl výběr trenéra Jana Suchopárka jako kapitán. A tak má za úkol i stmelování party a začleňování nováčků.

„Vždycky jsme si večer společně sedli a vymýšlel jsem pro nás nějaké hry, abychom se zapojili, všichni se začali bavit a ukázalo se to jako dobrá cesta. Noví kluci se tím rozmluví a dostaneme se z těch skupinek, které se samozřejmě tvoří. Kluci se znají z klubů a s někým se vůbec neznají, tak je to těžší a tohle nám vždycky pomohlo,“ přibližuje Sejk.

Tentokrát čeští fotbalisté do 21 let nebudou mít na společenské hry tolik prostoru. Už dnes totiž cestují do Španělska, kde se v pátek utkají s domácí reprezentací a v pondělí pak s Norskem. Na evropském šampionátu čekají jednadvacítku ve skupině Anglie, Německo a Slovinsko.