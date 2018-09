Čech, který trénoval s Ronaldem. ‚Je strašně fajn,‘ popisuje Macek

Jaké bylo trénovat s aktuálním držitelem Zlatého míče?

Juventus má celkově silný tým, takže úroveň tréninků je na obrovské úrovni. Je super být na hřišti s takovými hráči a vidět Ronalda pracovat naživo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mladý záložník Macek si zatrénoval s Ronaldem a pořád věří, že se prosadí v Juventusu.

Jaký je?

Když ho Juventus představil jako novou posilu, tak potom odcestoval na dovolenou. A my se naopak přesunuli do Ameriky, kam on neletěl. Takže těch příležitostí na osobní setkání bylo jen pár. I tak bylo znát, že je to sympaťák, pořád usměvavý a dobře naladěný. Neustále vtipkoval. Po téhle stránce je strašně fajn.

V Turíně způsobil humbuk, co?

Nejenom tam, ale v celé Itálii. Kam Juventus přijede, tam je beznadějně vyprodáno. V Turíně bylo šílenství už na letišti, když dorazil. A táhne se to doteď. Na každém tréninku je spousta fanoušků, která chce Ronalda vidět. Myslím, že je to dobře pro celou italskou ligu.

Ale vy už ho teď potkávat nebudete, protože odcházíte na hostování. Proč Švýcarsko? Proč Lugano?

Lugano bylo jedním z prvních týmů, které se ozvaly. Dokonce už před začátkem přestupního období. Líbilo se mi, jak se mnou jednají a jak o mě stojí. Měl jsem i další nabídky, ale jejich jednávání mě přesvědčilo. Chtěl jsem hrát nejvyšší soutěž a navíc i klub má vyšší ambice než v minulých letech.

Bylo jasné předem, že s Juventusem absolvujete přípravu a pak odejdete na hostování?

Šance je vždycky, nikdy nevíte, co se během přípravy stane... Ale taky nesmíte být naivní. Teď bylo, myslím, tak trochu jasné, že odejdu na hostování. Záleželo jen na tom, abych z nabídek vybral tu nejlepší. Zvolil jsem Lugano a Juventus mě v tom rozhodnutí podpořil.

Poprvé jsme to řešili u nás doma, říká Nedvěd o přestupu Ronalda. O pozici v Juventusu se nebojí Číst článek

Ale start v novém klubu vám komplikuje zranění. Co vám je?

Něco s achilovkou. Než budu stoprocentně fit, tak se budu léčit v Turíně. Ale doufám, že to nebude na dlouho, protože už se do Lugana těším a chci být brzy na hřišti.

Ještě před odchodem na hostování s vámi Juventus prodloužil smlouvu až do roku 2021.

To je pro mě hodně důležité. Přeci jen už mi je jedenadvacet, což není věk, ve kterém by s vámi Juventus jen tak prodloužil smlouvu. Ukazuje mi to, že za dobu v Turíně jsem odvedl dobrou práci. A snad jsem zaujal i po lidské stránce, protože tohle tady taky berou hodně vážně. No a nová smlouva je odměna. Teď je na mně, abych ukázal, že jsem si to zasloužil.

Sen probojovat se do áčka Juventusu zůstává?

Určitě ano! O to místo budu bojovat do posledního dne. Každý člověk by si měl dávat vysoké cíle. Jasně, úroveň Juventusu stoupá, protože kupuje hráče, kteří patří mezi nejlepší na světě. Takže je to náročné. Ale vnímám náznaky, že by se mi to v budoucnu mohlo povést.

Třeba?

Například to prodloužení smlouvy. Anebo to, že už jsem poněkolikáté absolvoval s prvním týmem přípravu. Tohle mi říká, že ta šance existuje. Nic si nenamlouvám, cesta bude dlouhá a v žádném případě nebude jednoduchá. Ale teď si užívám, že je u mé jmenovky napsané „hráč Juventusu“. A co se stane v budoucnu, to teprve uvidíme. Každopádně cíl zůstává stejný jako před šesti lety, když jsem do Itálie přišel.