‚Můj Janov byl raněn.‘ Šéf Sampdorie po zhroucení mostu požádal o odložení zápasu

Prezident fotbalistů Sampdorie Janov Massimo Ferrero požádal vedení italské ligy o odložení nedělního utkání s Fiorentinou kvůli úterní tragédii ve městě. Po pádu mostu zemřelo nejméně 42 lidí. Odložen by mohl být i duel druhého janovského celku FC, který má v neděli nastoupit na hřišti AC Milán. Janov 13:05 16. srpna 2018

Pohled zdálky; uprostřed stavby zeje zhruba stometrová díra. | Foto: Stefano Rellandini | Zdroj: Reuters

O víkendu začne italská liga a Sampdoria, za kterou hraje i český reprezentant Jakub Jankto, má do sezony vstoupit v neděli doma proti Fiorentině. Ve městě však stále pokračují záchranářské práce po tragickém pádu dálničního přemostění.

Na rušné dálnici A10 v Janově se zřítila část mostu v délce sta až dvou set metrů. Z výšky 45 metrů spadlo na 35 osobních aut a tři kamiony, včetně českého, jehož řidič přežil.

„Můj Janov byl raněn. Požádal jsem proto o přeložení zápasu. Je to bolest, kterou nelze komentovat," citoval Ferrera italský server Adnkronos.

Tragédie silně zasáhla i fotbalisty obou janovských klubů, kteří přes spadlý most často cestovali. Kapitán FC Janov Domenico Criscito dokonce přes něj jel jen pár minut před neštěstím. „Přiletěl jsem z Paříže a vyrazil přes most domů. Najednou mi volá kamarád, jestli jsem v pořádku. Řekl jsem mu, že jsem kousek za mostem. A on mi říká, že ten most právě spadl,“ řekl italským médiím Criscito.

„Naštěstí jsem neměl zavazadla, na která bych na letišti čekal. Byla to otázka minut. Měl jsem velké štěstí, které bohužel hodně lidí nemělo. Jezdíme přes ten most každý den a je velká ostuda, že se něco takového v roce 2018 může stát. Sice trénujeme, ale všichni v týmu v sobě máme silnou bolest a soucítíme s rodinami obětí,“ dodal kapitán FC Janov. Hráči Sampdorie včetně Jankta se k tragédii nemají vyjadřovat.

Vedení ligy už mimo jiné rozhodlo, že na všech zápasech 1. kola se bude držet minuta ticha za oběti. Fanoušci FC Janov už uvedli, že na zápas do Milána neodcestují.

„Smutníme nad těmi, kteří už tu s námi nejsou, a bojíme se o ty, co nemají domov. Město prožívá velké potíže a to má přednost před fotbalem. Zatímco o odložení zápasu ještě nebylo rozhodnuto, my už jsme svou volbu učinili. Naše město je ve smutku a proto na zápas nepojedeme,“ uvedli fanoušci v prohlášení.