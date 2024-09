Úroveň tréninků v Norimberku je srovnatelná se Spartou. Druhá Bundesliga mě posune, věří Ševčík

Fotbaloví reprezentanti do 21 let se připravují na předposlední fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Na soupisce výběru kouče Jana Suchopárka nechybí ofenzivní záložník Michal Ševčík, který před sezonou odešel ze Sparty hostovat do Norimberku ve druhé německé lize. „Reprezentační sraz je takové uvolnění v nabité sezoně,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Paříž 16:34 3. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Ševčík v dresu německého Norimberku | Foto: Thomas Voelker | Zdroj: Profimedia

Jaká je atmosféra na reprezentačním kempu?

Jsme tu chvíli, takže to zatím je takové nervózní. Jsou tu i nějací noví kluci, ale bude to super. Reprezentační sraz je takové uvolnění v nabité sezoně a vlastně i oddych od normálního života. Zároveň jsme reprezentanti a hrajeme důležité zápasy.

Mistrovství Evropy na Slovensku je tedy obrovská motivace?

Nehledím na to, jestli je turnaj na Slovensku nebo v Německu. Je to něco, na co se celou dobu chystáme a bojujeme za to. Rodina to sice má blíž, ale myslím, že by přijeli, i kdyby se hrálo o trochu dál.

Pocházíte přímo z Brna?

Ne úplně, jsem z Třebíče, to je asi 40 minut daleko. Ale většinou říkám, že jsem z Brna, protože tam patří minimálně polovina mého srdce.

Je to srdce i sparťanské? Ve Spartě jste strávil rok, to angažmá z vašeho pohledu nebylo úplně povedené a teď jste v Norimberku.

Sparťanem pořád jsem, v Německu jsem na hostování, takže to nevnímám, že angažmá skončilo. Je tam prostě menší přestávka, takže kousek mne pořád patří na Spartu.

Jak probíhala jednání o tom zmíněném hostování?

Pobavil jsem se s agentem, jestli je možnost zabojovat někde jinde. Poté přišel Norimberk a líbilo se mi to. Můj agent tam už působil, koukal jsem na ně a Sparta s tím souhlasila. Zapadlo to do sebe.

Povedený debut

A vstup do německého angažmá máte úspěšný, dal jste gól v poháru a poté jste se trefil i proti Darmstadtu. Jak se vám líbí například zázemí a kvalita klubu druhé Bundesligy? A jak se to dá srovnat s českou nejvyšší soutěží?

Za úvod sezony jsem rád, v poháru to byl navíc první zápas od začátku poté, co jsem v prvních kolech moc minut nenasbíral. Pak jsem si říkal, jestli se mi to nezdá, dva hezké góly za sebou.

S Norimberkem jsem spokojený. Úroveň tréninků i života je na srovnatelné úrovni jako ve Spartě. Druhá Bundesliga mě učí a zlepšuje mě ve věcech, které mi chyběly. To mě může posunout k tomu, aby to v Česku bylo vidět.

Michal Ševčík se poprvé trefil za Norimberk! A gól to byl famózní! Kmenový hráč Sparty tak dokonale okořenil svůj soutěžní debut. #NovaSport #DFBPokal pic.twitter.com/JyYwq8NQCx — Nova Sport (@novasport_cz) August 18, 2024

Máte v Norimberku zajímavého trenéra, legendu německého fotbalu Miroslava Kloseho. Ten o vás řekl, že se málo dostáváte do střeleckých pozic a ještě musíte vybrousit techniku. Je to pravda? Jak na tom spolupracujete s tak úspěšným útočníkem?

Viděl jsem to, vše mi říkal i osobně. Myslím, že je to krok od kroku. Před měsícem bych zpoza vápna nevystřelil, vždy bych hledal přihrávku. Poté jsem třikrát vystřelil a dal jsem dva góly. Neříkám, že jak se do toho dostávám, tak budu střílet pořád. Je důležité, aby soupeř věděl, že může čekat cokoliv.

V týmu jste s českým obráncem Ondřejem Karafiátem. Jak vám to spolu jde?

S Ondrou se bavíme každý den. Je to skvělý fotbalista i člověk a je škoda, že ho trenér nevyužívá tolik. Má na to a musím ho jen chválit.

Jste na začátku reprezentačního okna. Už jste se stihl pobavit s trenérem Janem Suchopárkem o vaší roli ve zbytku kvalifikace?

Ještě ne, ale věřím, že moje role bude velká. Je to na rozhodnutí trenéra.

Tým je hodně zajímavě složený nejen z ligových hráčů, ale i z několika jmen, která působí v zahraničí. Jakou sílu cítíte z aktuálního výběru?

Velkou. Když jsem si to pročítal, tak většina hráčů hraje v klubech stabilně a pak jsme tam my ze zahraniční, Václav Sejk nebo Adam Karabec. Líbí se mi to a věřím, že ten tým do sebe zapadne.

Takto vypadá nominace Lvíčat na kvalifikační utkání v Litvě a Dánsku.



ℹ️ https://t.co/x1bT18ZN48 pic.twitter.com/18DQYgkEmT — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 30, 2024