Fotbalová Olomouc oznámila změnu majitele. Hanácký klub koupila společnost Sigma Sport

Novým majitelem Sigmy Olomouc se stala společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu Sigma Group, která koupila od spolku SK Sigma Olomouc 99,963 procenta akcií klubu. Transakci v hodnotě několika stovek milionů korun v polovině června schválila valná hromada spolku, který byl majoritním vlastníkem fotbalového klubu. V pondělí ji potvrdila i valná hromada klubu a smlouvu o převodu akcií na Sigma Sport schválil výbor spolku SK Sigma Olomouc. Olomouc 14:24 30. 6. 2025 (Aktualizováno: 14:55 30. 6. 2025)

„Mohu konstatovat, že (společnost) SK Sigma Olomouc má od dnešního dne nového majitele,“ uvedl Beneš, podle něhož společnost Sigma Sport své plány s fotbalovým klubem zveřejní v polovině července.

„Je to historický milník, jelikož Sigma poprvé přechází do soukromých rukou,“ podotkl předseda představenstva SK Sigma Olomouc Petr Konečný, který věří, že změna vlastníka přinese klubu stabilitu i novou energii a vizi. Jednu akci klubu stále drží olomoucká radnice, do dvou měsíců by i tento cenný papír měl být převeden na nového vlastníka.

Hodnota transakce s akciemi fotbalové Sigmy nebyla zveřejněna. Podle Beneše se pohybuje ve stovkách milionů korun. „Spolek je připraven tyto peníze vložit do sportovní infrastruktury a zlepšení podmínek pro sportovní oddíly,“ řekl Beneš.

Spolek se podle něj rozhodl svůj majoritní podíl v klubu prodat kvůli tomu, že předchozí akcionářská struktura nebyla schopna zajistit dlouhodobější rozvoj profesionálního a mládežnického fotbalu. „Věřím, že dnes s novým akcionářem vytváříme podmínky pro výrazný rozvoj,“ dodal.

Strojírenskou skupinu Sigma Group, která klub dlouhodobě sponzorovala, tvoří několik vývojových, výrobních a obchodních společností orientovaných na výrobu čerpadel pro energetiku, vodní hospodářství, zemědělství, chemii či hutě a doly.

Výbor spolku schválil smlouvu o převodu akcií i dokumentaci související s celou transakcí. Nový vlastník představí svou vizi a konkrétní plány na předsezónní tiskové konferenci 17. července.https://t.co/CZZjX4wJV7 — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) June 30, 2025

Sigma Group je v oblasti čerpadel pro jadernou energetiku schváleným dodavatelem pro společnosti ČEZ, Slovenské elektrárne, Škoda JS, NDK Turecko, General Electric a další. V roce 2023 skupina Sigma Group vykázala konsolidované tržby 1,7 miliardy korun.

O příchodu nového majitele nebo velkého investora do olomouckého klubu se jednalo delší dobu. Loni v červenci vedení Sigmy informovalo o jednání s americkou společností Blue Crow Sports Group, která vlastní mimo jiné druholigový Vyškov nebo španělské Leganés. O dva měsíce později vstoupila do hry o koupi Olomouce skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka.

Podle časopisu Forbes 27. nejbohatší Čech s majetkem v hodnotě zhruba 19 miliard korun vlastní hokejovou Spartu Praha a také například chemičku Synthesia nebo vydavatelství Mafra. Kvůli neslučitelným představám o smluvních podmínkách transakce ale Kaprain nedávno oficiálně ukončil jednání o koupi stoprocentního podílu v klubu.

Olomouc bude jakožto vítěz českého poháru MOL Cupu v srpnu hrát závěrečné předkolo Evropské ligy. Sigma tak má jistou účast v podzimní ligové fázi evropských pohárů. V lize letos skončila šestá.

V účetním roce 2023/24 Sigma zvýšila výnosy o 2,66 milionu korun na 135,22 milionu. Ztráta jejího hospodaření ale meziročně vzrostla o 1,6 milionu na 6,14 milionu korun. Na konci loňského června měla Sigma v účetnictví neuhrazenou ztrátu z předchozích let 120,1 milionu korun.

V posledních dvou letech změnila majitele řada prvoligových klubů. Patří mezi ně Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha a Teplice. Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové.