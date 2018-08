Facka od Baníku. ‚Měli bychom se omluvit,‘ řekl kouč Olomouce po čtyřgólovém výprasku

„Tak to ve fotbale je, nic nedostane zadarmo. Sigma měla taky čtyři pět příležitostí, oni to tam nedotlačili, na rozdíl od nich jsme to my dali. Měli jsme smrtící rychlé akce do otevřené obrany, to rozhodlo,“ řekl na Radiožurnálu po vítězství v Olomouci kouč Baníků Bohumil Páník.

Rozjetý Baník vyhrál i díky Diopově hattricku v Olomouci 4:1 a v tabulce se dotáhl na Slavii Číst článek

Na Andrově stadionu neuběhlo ani čtvrt hodiny ze zápasu a hosté už vedli 2:0, utkání nakonec skončilo 4:1, když dal Dame Diop hattrick. Ostravští hráči dominovali na hřišti, fanoušci na tribunách.

„Měli bychom se jako mužstvo omluvit všem fanouškům za to, co jsme dneska předvedli. Dlouhodobě si budujeme pozici, snažíme se vrátit diváky na stadion a pak předvedeme výkon, který absolutně není hoden našich ambicí a kvality,“ těžko hledal slova kouč Sigmy Václav Jílek.

Servítky si po vysoké porážce olomouckého celku nebrali ani hráči, důvod k naštvání měl Miloš Buchta, který musel čtyřikrát lovit míč ze sítě.

„Kdybych měl něco vyzdvihnout, je to hra Baníku. Přehráli nás úplně ve všem, měli odražené míče, krásné akce, po kterých padly krásné góly. Uklízeli to skoro do prázdné brány. Nevím, čím to je,“ hledal vysvětlení Buchta.

Fotbalistům Sigmy se výrazně nedařilo a podali jeden z nejhorších výkonů za poslední dva roky. „Je to od Baníku Facka, ale je potřeba se zvednout a jít dál. Rozbor u videa bude asi dlouhý, ale musíme se koukat dopředu na další zápas. Když ho zvládneme, nastartujeme se i v lize,“ věří Miloš Buchta.

Jenže příští soupeř Olomouce bude ještě silnější než Baník. Ve čtvrtek Sigma v play-off o Evropskou ligu přivítá španělskou Sevillu v brance s českým brankářem Tomášem Vaclíkem.

Fortuna liga | 6. kolo 24.8. Bohemians Praha 1905 - AC Sparta Praha 25.8. 1.FK Příbram - FC Slovan Liberec 25.8. SFC Opava - MFK Karviná 25.8. FC Baník Ostrava - FK Dukla Praha 25.8. FK Teplice - SK Slavia Praha 26.8. FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 26.8. FK Jablonec - SK Sigma Olomouc 27.8. 1.FC Slovácko - FC Fastav Zlín

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 21. 8. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 5 5 0 0 7:1 15 2. Sparta 5 4 1 0 11:3 13 3. Slavia 5 4 0 1 11:3 12 4. Ostrava 5 4 0 1 10:3 12 5. Zlín 5 3 1 1 7:5 10 6. Slovácko 5 3 0 2 8:6 9 7. Příbram 5 2 2 1 11:8 8 8. Jablonec 5 2 1 2 8:5 7 9. Bohemians 1905 5 2 1 2 6:7 7 10. Ml. Boleslav 5 2 0 3 12:12 6 11. Liberec 5 1 3 1 5:5 6 12. Teplice 5 1 2 2 8:10 5 13. Olomouc 5 1 0 4 6:11 3 14. Opava 5 0 1 4 4:14 1 15. Karviná 5 0 0 5 4:14 0 16. Dukla Praha 5 0 0 5 4:15 0