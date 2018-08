Fotbal v době spánku. Sigma se v Seville musí připravit na pozdní výkop

V deset večer začíná většinou noční klid. Pro olomoucké fotbalisty to ale na stadionu španělské Sevilly rozhodně platit nebude. V tu chvíli totiž budou mít za sebou teprve čtvrthodinu rozhodujícího boje o postup do Evropské ligy. Sevilla 12:49 30. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Olomouce Michal Vepřek v souboji | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Když fotbalisté Olomouce poznávali místní prostředí, bylo už po půl desáté večer, tedy čas, kdy bude teprve utkání začínat. A pro české týmy není rozhodně běžně takhle pozdě hrát.

„Určitě jsem nikdy takhle pozdě nehrál. Je to pozdní výkop, ale nemyslím si, že by to měl být nějaký problém,“ myslí kapitán Sigmy Michal Vepřek.

A podobně mluví i jeho spoluhráč Martin Sladký: „Než hrát v sedm hodin ve 35 stupních, tak je asi lepší tohle. Musíme se s tím srovnat. V Almaty jsme měli čtyřhodinový posun a taky jsme se s tím srovnali.“

Na přípravu na výkop ve tři čtvrtě na deset večer, navíc nebyl moc prostor. „Ten čas je krátký, nedá se s tím pracovat tak, jako když je normální týdenní režim,“ přiznává olomoucký záložník Šimon Falta.

Fotbalisté Sigmy tak jen trochu upraví denní režim. „V půl desáté, když se mi chtělo spát, jsem si říkal, že teprve za čtvrt hodiny budu hrát zápas. Ale zkusíme něco naspat přes den, tam máme docela dost času,“ plánuje Martin Sladký.

Po obědě tak on i další hráči olomouckého týmu tedy asi na chvíli zalehnou. A i kdyby se hrálo třeba od půlnoci, Sigmu požene na stadionu Sevilly obrovská motivace proti silnému soupeři.

„Když bude v hlavě zápas, únavu potlačíme. Je to tak důležitý zápas a tak velká atmosféra, že si asi nebudeme připouštět, že tou dobou už jindy spíme,“ říká Martin Sladký.

Odvetné utkání play-off o Evropskou ligu Sevilla - Olomouc začne ve tři čtvrtě na deset večer. Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS nabídne online přenos.