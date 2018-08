Do Evropské ligy přes Asii. Olomouc bude v Almaty hájit náskok, fanoušci narychlo zařizovali pasy

Fotbalisty Sigmy Olomouc sice čeká odveta třetího předkola Evropské ligy, odehrají ji ale v místě, ze kterého je to do Pekingu výrazně blíž než do Paříže. Hanáci budou vedení 2:0 z úvodního utkání hájit na hřišti kazašského Almaty. Přesto několik fanoušků využilo možnost a spolu s týmem zdolalo víc než 4 a půl tisíce kilometrů dlouhou cestu, aby mohlo své oblíbence povzbuzovat. Almaty/Kazachstán 8:03 16. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sigma Olomouc bude mít fanouškovskou podporu i v Kazachstánu, byť menší než na Andrově stadionu | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Jak jsem viděl losování, tak jsem říkal přítelkyni: ‚Uvidíš, že to bude Almaty. Je 10 možných soupeř, Almaty je nejhorší, tak tam určitě pojedem.‘ Říkal jsem si, že je to výlet, asi se tam nikdy jinak nepodívám, tak to zkusím zajistit,“ vyprávěl Radiožurnálu v leteckém speciálu do Kazachstánu fanoušek, který se představil jako Bary.

Vedle něj seděl v letadle Zdeněk. Oba se shodně potýkali s nečekaným problémem, neměli platný pas. Zažádali si o něj v momentě, kdy v předchozím předkole Almaty v prvním duelu zdolalo nizozemský Alkmaar.

„Druhý den po prvním zápase jsem šel řešit pas. Do zahraničí jsem jezdil všude na občanku, mimo Evropu jsem snad ještě nebyl. Dovolenou jsem řešit nemusel, jsem učitel, tak mám volno,“ smál se další z příznivců Sigmy.

Zatímco fanoušci se po příletu vydali poznávat město, fotbalisté se rychle vydali na stadion, kde je čekal trénink před zápasem, ve kterém budou hájit dvougólové vedení z domácího duelu.

Sigma zůstává v českém čase

„Je potřeba říct, že jsme jen v poločase. Vyhráli jsme 2:0, což je v pohárové matematice velmi důležitý výsledek. Na druhou stranu je Kajrat velmi silné mužstvo. Je disciplinované a má velmi silné individuality,“ varuje olomoucký trenér Václav Jílek před utkáním, které startuje ve čtyři hodiny odpoledne českého času. V Kazachstánu je totiž 4hodinový časový posun.

„Nechceme se moc přizpůsobovat, proto jsme jeli jen na jeden den a chceme zůstat v režimu českého času. Po dvou dnech po návratu nás čeká další zápas v domácí soutěži,“ říká Jílek.

Odveta předkola Evropské ligy Kajrat Almaty – Sigma Olomouc se odehraje na centrálním stadionu pro 23 tisíc diváků. Podle organizátorů mají být ochozy zaplněné. Vítěz dvojzápasu se utká se španělskou Sevillou.