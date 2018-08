‚S vítězstvím se líp regeneruje.‘ Houska potvrdil postup ranou do šibenice, Sigmu čekají náročné týdny

„Škrtnul jsem to špičkou, ještěže jsem byl tak pohotový. Předtím jsem měl šanci, kdy mi to pod sebe dával Faltič (Šimon Falta) pod sebe a přestřelil jsem bránu, to se taky musí proměnit. Jsem rád, že jsem proměnil aspoň tu druhou šanci,“ popisoval Radiožurnálu svůj první gól v Almaty útočník Sigmy Martin Nešpor.

Sigma Olomouc postoupila do play-off o Evropskou ligu, vyhrála i odvetu v Almaty Číst článek

Gól dodal Sigmě potřebné sebevědomí. Soupeř v tu chvíli potřeboval vstřelit čtyři góly. „Každý umí běhat a kopat do balonu, ale všechno je o hlavě. První gól nám pomohl, že jsme se uspokojili a začali jsme si vyměňovat balony,“ dodává střelec.

Ve středoasijském Almaty se navíc museli fotbalisté vyrovnat se čtyřhodinovým časovým posunem a počasím ještě teplejším než doma. V Almaty bylo přes den 37 stupňů. A tak když Martin Nešpor vstřelil první branku zápasu, místo oslav sprintoval pro pití k lavičce.

„Podmínky byly těžké. Let, čas je posunutý o čtyři hodiny a doopravdy dusno. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože můžeme říct, že jsme si postup zasloužili,“ těší Martina Nešpora.

Postupová pojistka přišla pár minut po přestávce, když dal druhý gól Sigmy kapitán David Houska. Tentokrát parádní, přímým kopem rovnou do šibenice.

„Domlouvali jsme si, že zahrajeme signál, máme něco nacvičeného. Nakonec jsme se k tomu nějak neměli, tak jsem to vzal a myslím, že jsem to trefil hezky,“ usmíval se po zápase Houska.

12 hodin v letadle

Snížení Kajratu už pak nemohlo změnit nic na tom, že Olomouc si zahraje play-off o postup do hlavní fáze Evropské ligy, ve kterém se utká se španělskou Sevillou. To ale olomoučtí fotbalisté po zápase v Almaty nevěděli, Španělé dohráli zápas ve Vilniusu až v době, kdy Sigma v Kazachstánu nastupovala do letadla. „Bude to svátek. Pro hráče, fanoušky, pro celou Olomouc,“ těší se Houska.

Andaluský velkoklub se na Andrově stadionu představí už příští čtvrtek, už v pondělí dorazí Baník, takže Hanáci při cestě zpátky neslavili. Celý výjezd olomouckých fotbalistů do Almaty netrval ani 48 hodin. Dvanáct z nich strávili hráči v letadle.

„V šatně jsme si zakřičeli, ale nic velkého to nebude. V letadle budeme všichni spát a budeme rádi, až přistaneme doma. Přelety jsou náročné, ale s vítězstvím se líp regeneruje. Věřím, že budeme připravení hned v pondělí,“ plánuje kapitán Olomouce.