Sigma prohrála pátý zápas v řadě. ‚Konstruktivní atmosféra nebude trvat donekonečna,‘ ví kouč Jílek

Fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli i čtvrtý domácí zápas v aktuálním ligovém ročníku. Pražským Bohemians navíc podlehli 2:3, přestože ještě po hodině hry vedli o dva góly. V tabulce jsou Hanáci předposlední a oživují černé vzpomínky. V posledních čtyřech sezonách totiž z nejvyšší soutěže hned dvakrát sestoupili. Olomouc 7:56 3. září 2018

„Jestli vedení v průběhu následujících dnů uzná, že mužstvo potřebuje impuls, tak je to jejich rozhodnutí, které se dá jedině respektovat. Ale žádný tlak necítím. Atmosféra je tu hodně konstruktivní, ale nebude donekonečna, prostě potřebujeme sbírat body,“ řekl na Radiožurnálu trenér Sigmy Václav Jílek.

Jeho svěřenci vedli ještě po hodině zápasu sedmého kola nad Bohemians 2:0, jenže nakonec znovu skončili bez bodu. Po porážce 2:3 jsou v tabulce předposlední.

„Těch situací, které jsme měli na zisk bodů, byla spousta. Ale nedotáhli jsme spolu nic,“ lituje.

Sigma si po náročném programu s kvalifikací Evropské ligy může odpočinout během reprezentační přestávky. Václav Jílek ale s týmem nebude – působí jako asistent trenéra české jednadvacítky.

„Hráči si odpočinou a měli by se mobilizovat hlavně sami. Jsou to hráči, kteří tu něco uhráli, konfrontovali se tu s velmi dobrými evropskými mančafty. Měli by pracovat tak, aby si uvědomili důležitost situace a zmobilizovali se,“ věří trenér týmu, který srdnatě bojoval na evropské scéně, ale v domácí lize se trápí.

Na oddych bez zápasů spoléhají i v kabině: „Jedině my sami si musíme pomoct. Soupeři nám nedají nic zadarmo. Když vás můžou dorazit, tak vás dorazí. Reprepauza nám musí pomoct, abychom se z toho nějak dostali,“ burcuje nejzkušenější hráč Sigmy, brankář Miloš Buchta.

První šanci začít šplhat tabulkou z dolních pater budou mít Hanáci za dva týdny v Příbrami, která po vydařeném startu dvakrát za sebou prohrála.

„Jako jsme teď šestkrát prohráli, tak můžeme šestkrát vyhrát a jsme zpátky. Ale nesmí to zůstat v kabině nebo mezi řečí, musíme to ukázat na hřišti,“ říká obránce Martin Buchta.

Fortuna liga | 7. kolo 31.8. AC Sparta Praha - FK Dukla Praha 2:0 1.9. FC Slovan Liberec - FC Baník Ostrava 0:0 1.9. FK Mladá Boleslav - FK Teplice 1:1 1.9. SFC Opava - FK Jablonec 2:0 1.9. FC Fastav Zlín - 1.FK Příbram 3:0 1.9. SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň 4:0 2.9. MFK Karviná - 1.FC Slovácko 2:1 2.9. SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 2:3

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 3. 9. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 7 6 0 1 18:3 18 2. Plzeň 7 6 0 1 13:6 18 3. Sparta 7 5 2 0 14:4 17 4. Zlín 7 5 1 1 14:5 16 5. Ostrava 7 5 1 1 12:3 16 6. Bohemians 1905 7 3 2 2 10:10 11 7. Jablonec 7 3 1 3 11:7 10 8. Liberec 7 2 4 1 8:6 10 9. Slovácko 7 3 0 4 9:12 9 10. Příbram 7 2 2 3 12:14 8 11. Ml. Boleslav 7 2 1 4 14:19 7 12. Teplice 7 1 3 3 9:14 6 13. Karviná 7 2 0 5 9:16 6 14. Opava 7 1 1 5 7:17 4 15. Olomouc 7 1 0 6 8:17 3 16. Dukla Praha 7 0 0 7 4:19 0