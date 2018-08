Z Juniorské ligy do základu v Seville. Olomoucký stoper Kotouč si splnil sen

Hráči Olomouce zažili v Seville, jak vypadá velký fotbal se vším všudy. Čtyřicetitisícový kotel, ale neznervóznil mladého stopera Jana Kotouče, kterého kouč Jílek překvapivě nasadil do základní sestavy. Sevilla 7:56 31. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kotouč (vlevo) odehrál v české nejvyšší soutěži zatím jen 33 minut, v Seville ale nastoupil v základní sestavě | Foto: Petr Pelíšek | Zdroj: SK Sigma Olomouc/ČTK

„To byl hukot, mazec,“ hledal pro Radiožurnál slova k atmosféře v Seville záložník Sigmy Olomouc David Houska. „Naprostá fantazie. Myslím, že je to obrovská dávka energie, co dostávají hráči domácího mužstva,“ přidal se trenér Václav Jílek.

Kouč Olomouce připravil jedno překvapení i pro své fanoušky. Václav Jemelka se kvůli zdravotním důvodům letěl do Španělska pouze podívat. Z toho i dalších důvodů nasadil do odvety play-off o Evropskou ligu novou stoperskou dvojici – Romana Poloma a Jana Kotouče.

„Trenér se mnou mluvil v pondělí, ale že nastoupím od začátku, jsem se dozvěděl až ve středu. Byla trochu tréma a nemohl jsem spát. Před zápasem jsem měl obavy, ale jak jsem nastoupil, tak mě to nabudilo,“ řekl Kotouč.

21letý Jan Kotouč přitom má v áčku Sigmy minimum zkušeností. V české lize odehrál jen 33 minut a často není ani mezi náhradníky a hraje především za juniorku.

„Řekli jsme si, že jestli má Honza Kotouč ukázat, jestli na to má, je tohle ideální příležitost, aby se poměřil. Možná to bylo bráno, že je to příliš velký risk, ale rozhodl jsem se tak,“ vysvětloval Václav Jílek. Kotouč podle něj odehrál zápas v rámci možností velmi slušně, i přes porážku 0:3.

„Tak je to takové divoké, ale jsem za to rád, je to pro mě velká zkušenost. Před měsícem na soustředění jsme s klukama hráli na playstationu a já hrál právě za Sevillu, kterou jsem si nalosoval. A dnes jsem byl s nimi na hřišti. Je to splněný sen,“ usmíval se.

Kromě hráčů Sevilly tak možná pomohla hymna domácích fanoušků i olomouckému Janu Kotoučovi, který pravidelně hrál v mužích jen třetí ligu, a pár startů posbíral i ve druhé.