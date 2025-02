V defenzivě jsme byli lajdáčtí, lamentuje po prohře v Olomouci trenér Viktorie Plzeň Koubek

Fotbalisté plzeňské Viktorie první zápas jarní části Chance ligy nezvládli. V Olomouci prohráli 1:2 a na vedoucí Slavii ztrácí 10 bodů. Na Hané padaly góly jen po rohových kopech. Západočeši šli po jednom z nich do vedení už v 11. minutě zásluhou Sampsona Dweha, další dva rohy ale v první půli nedokázali ubránit. O síle soupeře v tomto ohledu věděl i trenér Plzně Miroslav Koubek. Olomouc 11:12 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Filip Zorvan z Olomouce, Cadu z Plzně a Jan Navrátil z Olomouce | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Dohrávku prvního jarního kola fotbalové Chance ligy už mají za sebou i Olomouc a Plzeň. Vzájemný duel na Hané lépe zvládla Sigma, která zúročila dobrou práci při rohových kopech, ze kterých dala oba góly.

„Věděli jsme, že Sigma je možná nejlepší v lize, co se týče standardních situací. Chystali jsme se na to. Bohužel jsme se chovali špatně. Musíme si to rozebrat. Pro mě je to lajdácké, nedůsledné a nezodpovědné chování. V těchto situacích musíme být daleko více důraznější, koncentrovanější a agresivnější – to jsme nebyli,“ lamentoval po porážce 1:2 v Olomouci trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek.

Právě ofenzivní standardní situace byly velkou zbraní Sigmy už na podzim, v prvním jarním kole na to tým navazuje, jak potvrzuje třetí nejproduktivnější hráč probíhající sezony Chance ligy Filip Zorvan.

„Soupeři dobře vědí, že naše standardky fungují a už z toho mají trochu respekt. Létá nám to tam fajn. Je super, že si takhle můžeme pomoct, když to nejde tolik ze hry,“ pochvaloval si Zorvan.

Jeho slova podtrhl i trenér Olomouce Tomáš Janotka, který přidal i taktický rozbor daných situací.

„Je to o tom, že to teď kluci výborně realizují a za tím gólem jdou. Daří se nám to dobře zahrávat. Všichni kluci tam jdou s vůlí vstřelit branku – teď nám to lepí a jsme za to vděční,“ říká po výhře 2:1 nad Plzní trenér Sigmy Olomouc Tomáš Janotka.

Ten může být vděčný i za tříbodovou výhru, doma Sigma Plzeň porazila po 15 letech, naposledy u toho byl Janotka ještě jako hráč.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 4. 2. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 20 17 2 1 42:7 35 53 2. Plzeň 20 13 4 3 39:17 22 43 3. Sparta 20 12 4 4 37:22 15 40 4. Ostrava 20 12 3 5 33:20 13 39 5. Jablonec 20 9 3 8 31:17 14 30 6. Olomouc 20 8 5 7 30:31 -1 29 7. Mladá Boleslav 20 7 7 6 31:23 8 28 8. Hradec Králové 20 8 4 8 20:17 3 28 9. Bohemians 1905 20 6 7 7 25:30 -5 25 10. Slovácko 20 6 7 7 18:28 -10 25 11. Liberec 20 6 6 8 28:23 5 24 12. Karviná 20 6 6 8 24:33 -9 24 13. Teplice 20 6 4 10 24:32 -8 22 14. Pardubice 20 3 6 11 17:29 -12 15 15. Dukla Praha 20 3 4 13 15:36 -21 13 16. Č. Budějovice 20 0 4 16 7:56 -49 4