'Buďte silný, šéfe.' Alex Ferguson zůstává v nemocnici, fotbalové osobnosti přejí rychlé uzdravení

Legendární fotbalový trenér Sir Alex Ferguson je po naléhavé operaci kvůli krvácení do mozku stále na jednotce intenzivní péče. Nejen fanoušci Manchesteru United, který vedl skoro 30 let, ale i fotbalisté z celého světa a trenéři soupeřících klubů teď 76letému Skotovi přejí brzké uzdravení. Manchester 8:14 7. května 2018

„Bojuj,“ vzkazuje Fergusonovi fotbalový svět, slova podpory adresovali trenérovi britské fotbalové kluby, jednotliví hráči i další fotbalové osobnosti.

„Než začnu, jen chci říct, že chci popřát Alexi Fergusonovi, ať se hodně rychle uzdraví,“ začal svůj projev na rozloučenou s Arsenalem dlouholetý Fergusonův konkurent Arséne Wenger.

76letý bývalý dlouholetý manažer Manchesteru United byl v sobotu večer převezen do nemocnice Salford Royal, kde se podrobil operaci, při které mu lékaři odstranili z mozku krevní sraženinu. Od té doby se zotavuje na jednotce intenzivní péče.

Před stadionem se v neděli scházeli fanoušci. Podle současného kouče Manchesteru Bryana Robsona zažívá klub i jeho příznivci doslova šok.

„Jsem zničený ze zpráv, že je Sir Alex v nemocnici, všechny moje myšlenky jsou s ním a jeho rodinou,“ řekl pro klubový web United kapitán Michael Carrick.

„Je to hrozné, sami dobře víme, jak těžké to je. Buďte silný, věříme, že to zvládnete, “ vzkázali Edwin a Annemarie van der Saarovi. Manželka bývalého gólmana United krvácení do mozku prodělala v roce 2009, ale dokázala se úspěšně zotavit.

Vřelý vztah spojuje Fergusona i s Cristianem Ronaldem. Skot přivedl Portugalce mezi Rudé ďábly v roce 2003 jako osmnáctiletého mladíka, až v Anglii se stal Ronaldo hvězdou. „Myslím na vás, příteli, buďte silný, šéfe,“ vzkazuje. Podobná slova volí i Wayne Rooney, Rio Ferdinand Eric Cantona a další.

The story behind Sir Alex Ferguson and Cristiano Ronaldo’s beautiful father-son bond. pic.twitter.com/HQBlw9VVqd — Squawka News (@SquawkaNews) 6 May 2018

„Fotbal stranou, uzdrav se, Fergie,“ oslovili Skota na transparentu fanoušci městských rivalů z Manchesteru City během pokračujících oslav letošního titulu.

Sir Alex Ferguson převzal Manchester United v roce 1986, kdy patřil k nejhorším v anglické lize, během několika sezon z něj udělal špičkový světový tým, se kterým dvakrát vyhrál Ligu mistrů a v dalších dvou letech se dostal do finále. Premier League vyhráli United pod Fergusonem třináctkrát.