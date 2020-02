Evropské poháry a kvalitní mládežnická akademie. Sivok má s českobudějovickým fotbalem velké plány

Fotbalové Dynamo České Budějovice bude mít možná nového majitele. Vážný zájem o akcie prvoligového klubu projevil kapitán týmu Tomáš Sivok, který má s českobudějovickým celkem velké plány. Jedním z nich je například dostat tým do evropských pohárů. České Budějovice 11:45 12. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Sivok | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Podobně jako Jaromír Jágr vlastní hokejové Kladno, uvažuje bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Sivok o nakoupení akcií klubu, ze kterého před lety odcházel do světa velkého fotbalu, tedy českobudějovického Dynama. Pokud k obchodu opravdu dojde, stal by se stoper a kapitán hrajícím majitelem klubu. Fakt, že má vážný zájem, potvrdil ještě před startem jarní části Fortuna ligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bývalý český reprezentant Tomáš Sivok má zájem o koupi fotbalového klubu Dynamo České Budějovice

„Jednám o odkoupení Dynama. Předložil jsem konkrétní nabídku a nyní čekáme na bližší vyjádření, zda dojde k jejímu schválení nebo ne,“ uvádí na Radiožurnálu Tomáš Sivok.

Vypadá to, že obchod je, jak se říká, na spadnutí. „Teď je balón na straně akcionářů. A je na nich, jestli nám dají šanci zdejší fotbal převzít a posunout ho o trošku dál,“ dodává šestatřicetiletý fotbalista, který sice používá množné číslo, ale konkrétní o svém společníkovi být nechtěl. Podle dostupných informací projevil zájem o klub s investorem Vlastislavem Břízou, majitelem firmy Koh-i-noor Hardtmuth.

Cíle si ale Sivok nedává zrovna nízké. „Ambice máme vysoké. Mým cílem je, abychom tu hráli evropské poháry,“ přeje si odvážně bývalý fotbalový reprezentant, který by se ze šéfa na hřišti stal i šéfem celého klubu.

Paralela s hokejovou osmašedesátkou je zřejmá. Jágr se několikrát nechal slyšet, že pokud mu něco chybí, je to často čas. Tomáš Sivok již ale všechno promýšlel do sebemenších detailů.

„Čas si musíte uzpůsobit, není to nikdy příjemné, ale já si to dělám tak, jak potřebuji. Jsou tu i kluci, kteří by mi udělali individuální trénink. Neříkám, že by mi tato nová role sežrala hodně času, ale náročné to je,“ předjímá Sivok, který ale je zvyklý zvládat těžké úkoly a výzvy.

Kromě evropských pohárů má Tomáš Sivok také další vize, které by v Českých Budějovicích rád uskutečnil. „Máme tu obrovský potenciál pro evropské poháry a mládežnickou akademii. Chceme ji tu udělat na takové úrovni, že bude plodit hráče, které budeme prodávat. Samozřejmě to je ale dlouhá cesta, není to projekt na čtyři, pět let,“ ví šestatřicetiletý Tomáš Sivok.